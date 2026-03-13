Nam Phi bắt ông Chu Đăng Khoa trong vụ án sừng tê giác

Theo thông tin trên trang web của Liên minh Dân chủ Nam Phi, trong các “ông trùm” bị bắt có công dân Việt Nam tên là Chu Đăng Khoa.

Theo thông tin trên trang web của Liên minh Dân chủ, tháng 2 vừa qua, Huy Bao Tran (52 tuổi) đã ra hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Bellville sau khi bị bắt với cáo buộc tìm cách trốn khỏi Nam Phi. Người này bị điều tra liên quan đến việc trộm và xuất khẩu trái phép 98 sừng tê giác trong vụ cướp giả, được dàn dựng tại trang trại săn bắn Voi Game Lodge.

Vụ án này liên quan đến 2 công dân Nigeria là Tunji Olanrewaju Koyi (35 tuổi) và Koyode Adukunle Ongundele (43 tuổi) - đã bị bắt vì liên quan đến việc vận chuyển số sừng tê giác này.

Đơn vị điều tra đặc biệt của cảnh sát Nam Phi (Hawks) cũng đã bắt giữ Chu Đăng Khoa, 44 tuổi, còn được gọi với tên Michael Chu. Người này được cho là chủ sở hữu Voi Game Lodge và từng bị phạt tiền và trục xuất vào năm 2011 vì tàng trữ trái phép 5 chiếc sừng tê giác.

Ngày 12-3, Chu Đăng Khoa đã ra hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Kempton Park, và phiên điều trần xin tại ngoại của Chu Đăng Khoa và 1 bị cáo dự kiến sẽ sớm diễn ra.

Cơ quan công tố nhiều khả năng sẽ phản đối việc cho tại ngoại, cho rằng những người này có nguy cơ bỏ trốn. Hai vụ thu giữ sừng tê giác quy mô lớn tại sân bay Changi ở Singapore bị nghi ngờ chính là số sừng tê giác bị đánh cắp từ Voi Game Lodge.

Bằng chứng ADN liên quan dự kiến sẽ được trình lên tòa, trong vụ án chống lại 4 bị cáo nói trên.

Liên minh Dân chủ hoan nghênh các vụ bắt giữ và truy tố gần đây liên quan đến buôn bán và trộm cắp sừng tê giác. Những vụ việc này cho thấy hiệu quả ngày càng tăng của các nỗ lực phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc chiến chống tội phạm động vật hoang dã ở Nam Phi.

Trong thông cáo đưa ra ngày 12-3, ENV – tổ chức phi chính phủ chuyên hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã và chống buôn bán động vật hoang dã trái phép, hoan nghênh việc giới chức Nam Phi bắt giữ Chu Đăng Khoa, người có biệt danh “Vua kim cương”. ENV cho rằng vụ bắt giữ này là “bước đột phá lớn đối với lực lượng thực thi pháp luật quốc tế và công tác bảo tồn động vật hoang dã”.

Theo tổ chức này, Chu Đăng Khoa được xác định là nhân vật chủ chốt của một trong những đường dây buôn bán động vật hoang dã khét tiếng nhất thế giới, bị cáo buộc buôn lậu số lượng lớn sừng tê giác và xương hổ từ châu Phi sang châu Á.

Bà Bùi Thị Hà, Giám đốc Chính sách và Pháp luật của ENV, cho biết: “ENV hoan nghênh cảnh sát Nam Phi vì chiến thắng quan trọng này. Công lý đã được thực thi sau một thời gian dài chờ đợi. Đây thực sự là một bước tiến lớn trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia”.

Thông qua doanh nghiệp tại Nam Phi là DKC Trading Company, Khoa sở hữu Voi Game Lodge ở tỉnh North West. Cơ sở này bị cáo buộc nuôi nhốt hổ và tê giác, liên quan đến hoạt động buôn bán sừng tê giác, buôn bán xương sư tử, xuất khẩu xương hổ sang chợ đen tại châu Á.

Theo báo cáo, Khoa đã ở Nam Phi từ cuối năm 2023, sau khi rời Việt Nam. Gần đây nhất, cảnh sát Nam Phi phát lệnh truy nã Khoa vì liên quan đến vụ dàn dựng “cướp” 98 chiếc sừng tê giác tại Voi Game Lodge và buôn lậu số sừng này.

Nam Phi hiện vẫn là nơi có quần thể tê giác lớn nhất thế giới. Liên minh Dân chủ Nam Phi cho biết, buôn bán động vật hoang dã không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là một phần của mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, đe dọa an ninh cũng như di sản thiên nhiên của Nam Phi. Trong 2 năm gần đây, những nỗ lực của giới chức Nam Phi đã giảm 16% nạn săn trộm tê giác.