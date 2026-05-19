Ngày 19-5, tin từ VKSND Khu vực 1 - tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Trung Kiên (SN 1998) để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả.

Cơ quan chức năng kiểm tra hàng hóa tại Chi nhánh Nam Hải Luxury

Theo điều tra ban đầu, ông Vũ Trung Kiên được Công ty TNHH Cavahome giao quản lý toàn bộ hoạt động nhập, bán hàng tại Chi nhánh Nam Hải Luxury (277 Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột).

Trong quá trình quản lý, ông Kiên nhận thấy nhiều khách hàng e ngại các sản phẩm bếp điện từ có xuất xứ Trung Quốc hoặc lắp ráp tại Việt Nam, trong khi ưu tiên lựa chọn hàng có nguồn gốc từ Thái Lan hoặc Đức.

Trong khi đó, các sản phẩm bếp điện từ do Công ty TNHH Cavahome cung cấp tại chi nhánh đều có xuất xứ từ Trung Quốc hoặc lắp ráp tại Việt Nam.

Để dễ bán hàng và nâng giá sản phẩm nhằm thu lợi bất chính, ông Kiên đã tự đặt in nhãn mới, thay đổi thông tin xuất xứ từ Trung Quốc hoặc Việt Nam thành Thái Lan và Đức, đồng thời sửa cả thông tin doanh nghiệp xuất khẩu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Kiên bóc nhãn gốc, dán nhãn giả lên 5 bếp điện từ, tổng trị giá 61,4 triệu đồng, rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.