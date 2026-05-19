HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố nhân viên quản lý cửa hàng "hô biến" xuất xứ hàng hóa

Cao Nguyên

(NLĐO) – Cơ quan điều tra đã khởi tố một nhân viên quản lý cửa hàng vì làm giả nhãn mác hàng hóa để dễ bán và nâng giá trị hàng hóa

Ngày 19-5, tin từ VKSND Khu vực 1 - tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Trung Kiên (SN 1998) để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả.

Khởi tố quản lý cửa hàng buôn bán hàng giả tại Đắk Lắk năm 2026 - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm tra hàng hóa tại Chi nhánh Nam Hải Luxury

Theo điều tra ban đầu, ông Vũ Trung Kiên được Công ty TNHH Cavahome giao quản lý toàn bộ hoạt động nhập, bán hàng tại Chi nhánh Nam Hải Luxury (277 Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột).

Trong quá trình quản lý, ông Kiên nhận thấy nhiều khách hàng e ngại các sản phẩm bếp điện từ có xuất xứ Trung Quốc hoặc lắp ráp tại Việt Nam, trong khi ưu tiên lựa chọn hàng có nguồn gốc từ Thái Lan hoặc Đức.

Trong khi đó, các sản phẩm bếp điện từ do Công ty TNHH Cavahome cung cấp tại chi nhánh đều có xuất xứ từ Trung Quốc hoặc lắp ráp tại Việt Nam.

Để dễ bán hàng và nâng giá sản phẩm nhằm thu lợi bất chính, ông Kiên đã tự đặt in nhãn mới, thay đổi thông tin xuất xứ từ Trung Quốc hoặc Việt Nam thành Thái Lan và Đức, đồng thời sửa cả thông tin doanh nghiệp xuất khẩu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Kiên bóc nhãn gốc, dán nhãn giả lên 5 bếp điện từ, tổng trị giá 61,4 triệu đồng, rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tin liên quan

Quyết liệt chống hàng giả, hàng nhái

Quyết liệt chống hàng giả, hàng nhái

Lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đồng loạt ra quân, kiểm tra các điểm nóng về kinh doanh hàng vi phạm sở hữu trí tuệ

Sản xuất hàng giả, một giám đốc ở Cần Thơ bị khởi tố

(NLĐO) - Công an TP Cần Thơ vừa triệt phá đường dây sản xuất nước hoa giả quy mô lớn do một cặp vợ chồng điều hành, thu giữ hàng ngàn chai thành phẩm.

Xử lý 7 cơ sở kinh doanh hàng giả ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Kiểm tra 7 cơ sở kinh doanh, lực lượng quản lý thị trường phát hiện lượng lớn hàng giả nhãn hiệu, buộc tiêu hủy toàn bộ, xử phạt hơn 215 triệu đồng.

tỉnh Đắk Lắk buôn bán hàng giả hô biến nhãn mác
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo