Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hải (SN 1973; ngụ xã Thạnh An, TP Cần Thơ) và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thanh Thủy (SN 1985, là vợ Hải) về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Văn Hải và Vũ Thanh Thủy

Theo điều tra, năm 2018, Hải thành lập Công ty TNHH HALOVA tại TPHCM do Hải làm giám đốc. Công ty này được cấp phép sản xuất một số nhãn hiệu nước hoa riêng đều có công bố sản phẩm mỹ phẩm được Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế TPHCM tiếp nhận. Tuy nhiên, từ năm 2020, vợ chồng Hải bắt đầu tổ chức sản xuất nước hoa giả mang thương hiệu các hãng nổi tiếng thế giới như Chanel, Dior, Gucci, Lacoste...

Vợ chồng Hải thu mua vỏ chai, bao bì và hóa chất tạo mùi tại chợ Kim Biên (TPHCM) cùng các trang mạng xã hội, sau đó tự pha chế, đóng gói tại các địa điểm thuê ở TPHCM để trực tiếp sản xuất bán ra thị trường.

Để tránh bị phát hiện, cuối năm 2025, Hải đã chuyển toàn bộ máy móc, tang vật về nhà riêng và nhà người thân tại xã Thạnh An ở TP Cần Thơ để tiếp tục sản xuất và tiêu thụ.

Trong đợt khám xét khẩn cấp vào ngày 6-1, lực lượng công an đã thu giữ hơn 1.200 chai nước hoa thành phẩm giả mạo nhãn hiệu quốc tế, 130 lít hóa chất đã pha chế, hơn 600 kg vỏ hộp và hơn 12.000 vỏ chai chưa sử dụng.

Các sản phẩm này được Hải và Thủy rao bán trên mạng xã hội với mức giá "siêu rẻ", chỉ từ 55.000 đồng đến 220.000 đồng/chai và giao hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Số hóa chất mà công an phát hiện do hai vợ chồng Hải sử dụng để sản xuất nước hoa giả

Thậm chí, với những lô hàng cũ bị đổi màu hoặc thiếu dung tích, các đối tượng còn thực hiện bơm thêm nước hoa, thay bao bì mới để tiếp tục lừa dối người tiêu dùng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.