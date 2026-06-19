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Pháp luật

Khởi tố nữ chủ doanh nghiệp buôn lậu hàng chục ngàn tấn chân gà đông lạnh

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Buôn lậu hàng chục ngàn tấn chân gà đông lạnh rồi bán ra tiêu thụ tại các quán ăn, Nguyễn Thị Tố Loan cùng đồng phạm bị khởi tố.

Ngày 19-6, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn thành phố.

Khởi tố nữ chủ doanh nghiệp buôn lậu chân gà đông lạnh quy mô lớn ở Hà Nội - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Thị Tố Loan tại cơ quan công an

Qua công tác nắm tình hình, đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây có dấu hiệu buôn lậu thực phẩm với quy mô lớn. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến năm 2026, Công ty CP Xuất nhập khẩu thực phẩm ABF (địa chỉ tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) do Nguyễn Thị Tố Loan (SN 1979) trực tiếp điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà theo loại hình sản xuất, gia công để xuất khẩu, với tổng khối lượng hơn 12.000 tấn, trị giá khoảng 347 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhập khẩu, Nguyễn Thị Tố Loan không thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng, không kê khai và nộp thuế theo quy định mà chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc (SN 1981), Trưởng phòng trợ lý của An Bình Group, tổ chức tiêu thụ số hàng này tại thị trường trong nước.

Cơ quan điều tra xác định hơn 10.000 tấn chân gà đã được bán ra nhiều địa phương như Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh cùng nhiều tỉnh, thành khác để tiêu thụ tại các quán ăn.

Đáng chú ý, một phần số chân gà được nhập khẩu có xuất xứ từ các quốc gia đang có dịch bệnh gia cầm. Theo quy định, các lô hàng này chỉ được phép nhập khẩu để gia công rồi tái xuất, không được lưu hành, tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

Khởi tố nữ chủ doanh nghiệp buôn lậu chân gà đông lạnh quy mô lớn ở Hà Nội - Ảnh 2.

Số tang vật của vụ án

Quá trình khám xét các kho lạnh liên quan, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn chân gà đông lạnh đang được lưu giữ.

Tại kho đông lạnh An Việt 2 thuộc Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng (Hà Nội) cơ quan điều tra phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà. Trong đó có khoảng 260 tấn đã hết hạn sử dụng, xuất hiện nấm mốc trắng, bốc mùi nhưng vẫn được bảo quản trong kho lạnh và có dấu hiệu chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại kho đông lạnh THL ở tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ hơn 1.030 tấn chân gà đông lạnh.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tố Loan và Trang Tuyết Ngọc về tội Buôn lậu

Tại cơ quan điều tra, hai bị can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

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