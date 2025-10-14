Khởi tố "ông trùm" bán hàng chục ngàn bình nước Lavie giả

Tại Hội nghị thông tin báo chí chiều 14-10, Công an TP Hà Nội công bố vụ sản xuất, buôn bán nước Lavie giả do Lê Văn Viết (SN 1988, trú tại số 15, ngách 560/55 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội), cầm đầu.

Bị can Lê Văn Viết tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo đó, ngày 2-10, Công an TP Hà Nội kiểm tra xưởng sản xuất nước của Lê Văn Viết tại số 294/74 Phan Đăng Lưu (xã Phù Đổng, TP Hà Nội); phát hiện, bắt quả tang các đồng phạm đang dùng vòi bơm nước máy vào các bình Lavie (đã được chuẩn bị từ trước), thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả các loại 19 lít và 18,5 lít.

Tại nhà xưởng sản xuất, Lê Văn Viết cho lắp đặt hệ thống sản xuất, máy khò, máy dập date, màng co ni-lông, tem nhãn nước Lavie, các loại hóa chất tẩy rửa... để phục vụ cho việc sản xuất nước giả.

Vỏ bình Lavie được các bị can thu gom trôi nổi trên địa bàn, sau đó vận chuyển, tập kết về xưởng sản xuất tại địa điểm nêu trên.

Tại đây, Lê Văn Viết chỉ đạo Phạm Tiến Hùng, Lê Thị Châm và Lý Quốc Khánh tiến hành sục, rửa, làm sạch để khô ráo rồi bơm trực tiếp nước máy vào bình. Sau khi sản xuất xong các bình nước Lavie giả, Lê Văn Viết sẽ sử dụng các xe ô tô tải (loại nhỏ 1 tấn đến 1,25 tấn), biển kiểm soát các đối tượng thường xuyên thay đổi để vận chuyển nước Lavie giả đến 3 kho hàng trên địa bàn thành phố rồi để trà trộn các bình nước Lavie giả cùng với những bình chính hãng và vận chuyển đi bán cho người dân, các công ty, cơ quan...

Công an kiểm tra tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Hà Nội

Trung bình mỗi ngày, Lê Văn Viết và đồng bọn sản xuất và bán ra thị trường được 100 bình nước Lavie. Giá mỗi bình nước sản xuất ra khoảng 10.000 đồng và đối tượng Viết bán ra với giá gần 70.000 đồng/bình.

Từ tháng 3-2025 đến 1-10-2025, Viết bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm".

Hiện Công an thành phố đang tiến hành truy vết những cơ sở đã tiêu thụ nước Lavie giả của bị can Lê Văn Viết trong thời gian qua, thu hồi nhiều bình nước Lavie giả.