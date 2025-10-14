Khởi tố "ông trùm" bán hàng chục ngàn bình nước Lavie giả

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố "ông trùm" bán hàng chục ngàn bình nước Lavie giả

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Lê Văn Viết đã lắp đặt hệ thống sản xuất, máy khò, máy dập date, màng co ni-lông, tem nhãn nước Lavie, các loại hóa chất tẩy rửa để sản xuất nước giả.

Tại Hội nghị thông tin báo chí chiều 14-10, Công an TP Hà Nội công bố vụ sản xuất, buôn bán nước Lavie giả do Lê Văn Viết (SN 1988, trú tại số 15, ngách 560/55 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội), cầm đầu.

Khởi tố "ông trùm" bán hàng chục ngàn bình nước Lavie giả - Ảnh 1.

Bị can Lê Văn Viết tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo đó, ngày 2-10, Công an TP Hà Nội kiểm tra xưởng sản xuất nước của Lê Văn Viết tại số 294/74 Phan Đăng Lưu (xã Phù Đổng, TP Hà Nội); phát hiện, bắt quả tang các đồng phạm đang dùng vòi bơm nước máy vào các bình Lavie (đã được chuẩn bị từ trước), thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả các loại 19 lít và 18,5 lít.

Tại nhà xưởng sản xuất, Lê Văn Viết cho lắp đặt hệ thống sản xuất, máy khò, máy dập date, màng co ni-lông, tem nhãn nước Lavie, các loại hóa chất tẩy rửa... để phục vụ cho việc sản xuất nước giả. 

Vỏ bình Lavie được các bị can thu gom trôi nổi trên địa bàn, sau đó vận chuyển, tập kết về xưởng sản xuất tại địa điểm nêu trên.

Tại đây, Lê Văn Viết chỉ đạo Phạm Tiến Hùng, Lê Thị Châm và Lý Quốc Khánh tiến hành sục, rửa, làm sạch để khô ráo rồi bơm trực tiếp nước máy vào bình. Sau khi sản xuất xong các bình nước Lavie giả, Lê Văn Viết sẽ sử dụng các xe ô tô tải (loại nhỏ 1 tấn đến 1,25 tấn), biển kiểm soát các đối tượng thường xuyên thay đổi để vận chuyển nước Lavie giả đến 3 kho hàng trên địa bàn thành phố rồi để trà trộn các bình nước Lavie giả cùng với những bình chính hãng và vận chuyển đi bán cho người dân, các công ty, cơ quan... 

Khởi tố "ông trùm" bán hàng chục ngàn bình nước Lavie giả - Ảnh 2.

Công an kiểm tra tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Hà Nội

Trung bình mỗi ngày, Lê Văn Viết và đồng bọn sản xuất và bán ra thị trường được 100 bình nước Lavie. Giá mỗi bình nước sản xuất ra khoảng 10.000 đồng và đối tượng Viết bán ra với giá gần 70.000 đồng/bình. 

Từ tháng 3-2025 đến 1-10-2025, Viết bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm".

Hiện Công an thành phố đang tiến hành truy vết những cơ sở đã tiêu thụ nước Lavie giả của bị can Lê Văn Viết trong thời gian qua, thu hồi nhiều bình nước Lavie giả.

Tin liên quan

Hàng giả "núp bóng" doanh nghiệp hợp pháp, quy mô hàng chục ngàn tỉ đồng

Hàng giả "núp bóng" doanh nghiệp hợp pháp, quy mô hàng chục ngàn tỉ đồng

(NLĐO)- Theo Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, việc sản xuất, buôn bán hàng giả diễn ra công khai, sản xuất với quy mô công nghiệp, giá trị lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Khởi tố 170 vụ buôn lậu, hàng giả, trong đó có vụ thuốc giả "khủng"

(NLĐO)- 6 tháng năm 2025, cơ quan chức năng ở Thanh Hóa đã xử lý 829 vụ về buôn lậu, hàng giả, chuyển công an khởi tố 170 vụ, trong đó có vụ thuốc giả "khủng"

Công an thu giữ 3 tấn hàng giả là khô gà, khô bò, heo cháy tỏi

(NLĐO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố 2 người sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

sản xuất hàng giả hàng giả bán nước giả Lavie giả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo