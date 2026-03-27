Ngày 27-3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1977, trú tại thôn Đức Hòa, xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hình ảnh trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông

Trước đó, vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 14-3, tại ngã tư Bô Thời (giao nhau giữa đường ĐT384 với Quốc lộ 39), thuộc địa phận xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô tải, biển số: 89H-034.96 do tài xế Nguyễn Văn Mạnh điều khiển với 1 chiếc xe đạp điện, làm 2 người tử vong tại hiện trường.

Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan công an

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong khi điều khiển phương tiện xe ô tô tham gia giao thông, Nguyễn Văn Mạnh sử dụng điện thoại di động để nói chuyện. Khi đi đến ngã tư Bô Thời, do mải nói chuyện điện thoại nên Mạnh điều khiển xe chuyển hướng rẽ phải mà không quan sát thấy xe đạp điện đi phía trước cùng chiều, dẫn đến tai nạn khiến 2 người tử vong.