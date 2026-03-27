Pháp luật

Khởi tố tài xế sử dụng điện thoại, điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Tr.Đức

(NLĐO)- Đang điều khiển xe chạy trên đường, Nguyễn Văn Mạnh sử dụng điện thoại, không quan sát thấy xe đạp điện đi phía trước cùng chiều, dẫn đến tai nạn

Ngày 27-3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1977, trú tại thôn Đức Hòa, xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố tài xế sử dụng điện thoại, điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 2 người tử vong - Ảnh 1.

Hình ảnh trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông

Trước đó, vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 14-3, tại ngã tư Bô Thời (giao nhau giữa đường ĐT384 với Quốc lộ 39), thuộc địa phận xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô tải, biển số: 89H-034.96 do tài xế Nguyễn Văn Mạnh điều khiển với 1 chiếc xe đạp điện, làm 2 người tử vong tại hiện trường.

Khởi tố tài xế sử dụng điện thoại, điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 2 người tử vong - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan công an

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong khi điều khiển phương tiện xe ô tô tham gia giao thông, Nguyễn Văn Mạnh sử dụng điện thoại di động để nói chuyện. Khi đi đến ngã tư Bô Thời, do mải nói chuyện điện thoại nên Mạnh điều khiển xe chuyển hướng rẽ phải mà không quan sát thấy xe đạp điện đi phía trước cùng chiều, dẫn đến tai nạn khiến 2 người tử vong.

Cần Thơ: Khởi tố tài xế không bằng lái, chống đối và gây rối khi kiểm tra nồng độ cồn

Cần Thơ: Khởi tố tài xế không bằng lái, chống đối và gây rối khi kiểm tra nồng độ cồn

(NLĐO)- Dù kết quả xét nghiệm ma túy âm tính, tài xế ở TP Cần Thơ vẫn bị khởi tố do có hành vi cản trở người thi hành công vụ.

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Khởi tố tài xế

(NLĐO)- Tài xế liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong hiện vẫn chưa đủ sức khỏe để làm việc với cơ quan công an.

Hà Tĩnh: Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 vợ chồng tử vong

(NLĐO) - Điều khiển xe tải để xảy ra va chạm với xe máy khiến 2 vợ chồng tử vong, Hà Nhật Kiều vừa bị cơ quan chức năng Hà Tĩnh khởi tố.

2 người tử vong sử dụng điện thoại tài xế xe ô tô không quan sát
