Cần Thơ: Khởi tố tài xế không bằng lái, chống đối và gây rối khi kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can đối với Châu Hoàng Hương (SN 1986; ngụ phường Cái Khế) do đã có hành vi "Dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ".

Hương có hành vi chống đối lực lượng chức năng khi kiểm tra nồng độ cồn.

Trước đó, vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 3-11, trên đường Hoà Bình (phường Ninh Kiều), tổ công tác của Đội tuần tra dẫn đoàn (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Cần Thơ) ra hiệu lệnh dừng phương tiện mô tô biển số 65B1-142.31 do Hương điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, Hương không chấp hành, có hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ.

Ngay sau đó, tổ công tác đã liên hệ Công an phường Ninh Kiều hỗ trợ mời Hương về trụ sở. Tại công an phường, đối tượng tiếp tục có hành vi chống đối, chửi lực lượng làm nhiệm vụ, tự đập đầu vào cửa kính tại đơn vị.

Sau nhiều lần thuyết phục nhưng Hương không hợp tác, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hương lỗi "không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ; không có giấy phép lái xe" và tạm giữ phương tiện.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hương

Xét nghiệm chất ma túy trong người Hương, kết quả âm tính.