Khởi tố tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 người chết ở Gia Lai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 người chết ở Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong ở đèo Chư Sê, tỉnh Gia Lai, tài xế xe đầu kéo đã bị khởi tố.

Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Trần Văn Hòa (SN 1993; trú tại xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) liên quan đến vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 người tử vong ở đèo Chư Sê.

Khởi tố tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 người chết ở Gia Lai - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết ở đèo Chư Sê

Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 19-4, ông Hòa điều khiển xe đầu kéo BKS 81A-559.xx lưu thông theo hướng từ xã Ia Hrú đến xã Phú Thiện trên Quốc lộ 25. 

Khi đến khúc cua trên đèo Chư Sê (xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai), xe đầu kéo tông xe máy BKS 81S1-224.xx do ông S.N. (SN 1970) điều khiển, chở theo anh R.W. (SN 1987; cùng trú tại xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai). Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân đi xe máy tử vong.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT xác định vụ tai nạn có lỗi hỗn hợp của cả 2 người điều khiển phương tiện. Ông N. điều khiển xe trong tình trạng đã sử dụng rượu bia, không chú ý quan sát, trong khi ông Hòa điều khiển xe lấn sang làn đường bên trái chiều đi của mình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hòa về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Với ông N., vì nạn nhân đã tử vong nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Tin liên quan

Bỏ 20 triệu đồng vào ô tô của tổ công tác xử lý vụ tai nạn giao thông, 2 người đàn ông bị bắt

Bỏ 20 triệu đồng vào ô tô của tổ công tác xử lý vụ tai nạn giao thông, 2 người đàn ông bị bắt

(NLĐO) - Bỏ 20 triệu đồng vào ghế sau xe ô tô của tổ công tác rồi liên hệ đề nghị giúp đỡ, 2 người đàn ông bị bắt giữ.

Khởi tố cựu thiếu tá CSGT trong vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong

(NLĐO) – Cựu thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng (cán bộ Trạm CSGT Krông Búk) bị khởi tố về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng"

Người phụ nữ lừa chạy án vụ tai nạn giao thông, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

(NLĐO) - Lừa chạy án trong vụ án tai nạn giao thông, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng, một người phụ nữ bị bắt giữ.

cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án tai nạn giao thông xe đầu kéo 2 người tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo