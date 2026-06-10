Khởi tố tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 người chết ở Gia Lai

Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Trần Văn Hòa (SN 1993; trú tại xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) liên quan đến vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 người tử vong ở đèo Chư Sê.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết ở đèo Chư Sê

Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 19-4, ông Hòa điều khiển xe đầu kéo BKS 81A-559.xx lưu thông theo hướng từ xã Ia Hrú đến xã Phú Thiện trên Quốc lộ 25.

Khi đến khúc cua trên đèo Chư Sê (xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai), xe đầu kéo tông xe máy BKS 81S1-224.xx do ông S.N. (SN 1970) điều khiển, chở theo anh R.W. (SN 1987; cùng trú tại xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai). Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân đi xe máy tử vong.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT xác định vụ tai nạn có lỗi hỗn hợp của cả 2 người điều khiển phương tiện. Ông N. điều khiển xe trong tình trạng đã sử dụng rượu bia, không chú ý quan sát, trong khi ông Hòa điều khiển xe lấn sang làn đường bên trái chiều đi của mình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hòa về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Với ông N., vì nạn nhân đã tử vong nên không xem xét trách nhiệm hình sự.