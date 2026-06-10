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Pháp luật

Bỏ 20 triệu đồng vào ô tô của tổ công tác xử lý vụ tai nạn giao thông, 2 người đàn ông bị bắt

Như Quỳnh

(NLĐO) - Bỏ 20 triệu đồng vào ghế sau xe ô tô của tổ công tác rồi liên hệ đề nghị giúp đỡ, 2 người đàn ông bị bắt giữ.

Ngày 10-6, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Xuân Hải (SN 1986, trú tại thôn Lộ Vị, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Tạ Vương Anh Tuấn (SN 1964, trú tại thôn Lại Ốc, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Bị bắt vì bỏ 20 triệu đồng vào ghế sau xe ô tô của tổ công tác - Ảnh 1.

Hai đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 5-6, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Lạng Sơn dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ có dấu hiệu tội phạm xảy ra từ ngày 16-3 tại khu vực ngã tư giao giữa quốc lộ 4B và tỉnh lộ 237, thuộc thôn Bản Tấu, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phạm Xuân Hải là người có liên quan trong vụ việc đã bàn bạc với Tạ Vương Anh Tuấn (người được Hải ủy quyền giải quyết vụ tai nạn) chuẩn bị đơn đề nghị không khởi tố và một phong bì có 20 triệu đồng tiền mặt, đặt vào ghế sau xe ô tô của tổ công tác nhằm tác động đến quá trình giải quyết vụ việc.

Sau đó, Tạ Vương Anh Tuấn đã liên hệ với điều tra viên thụ lý vụ việc, đề nghị giúp đỡ để Phạm Xuân Hải không bị xử lý hình sự. 

Ngay khi phát hiện sự việc, điều tra viên đã lập biên bản, báo cáo lãnh đạo đơn vị và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Xuân Hải và Tạ Vương Anh Tuấn.

Quá trình điều tra, đấu tranh làm rõ, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Công an tỉnh Lạng Sơn đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

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