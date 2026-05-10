Pháp luật

Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn làm 2 người tử vong

Cao Nguyên

(NLĐO) - Do chủ quan, không giảm tốc độ và thiếu quan sát khi qua nút giao, tài xế xe tải đã tông vào taxi khiến 2 người tử vong

Ngày 10-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam P.T.T (SN 1991, ngụ xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn làm 2 người tử vong - Ảnh 1.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với tài xế gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 24-4, ông P.T.T điều khiển xe tải biển số 29E-219.24 kéo theo sơ mi rơ-moóc chở cát, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Đông Buôn Ma Thuột.

Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn làm 2 người tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong

Khi đến nút giao với Tỉnh lộ 2 (đoạn qua xã Hòa Phú), dù khu vực đã có biển cảnh báo “Đi chậm”, giới hạn tốc độ dưới 60 km/giờ và đèn tín hiệu giao thông nhấp nháy vàng, tài xế xe tải vẫn không giảm tốc độ, thiếu quan sát do chủ quan cho rằng đường vắng.

Cùng thời điểm, taxi biển số 50H-473.34 do anh T.Đ.T (SN 1995) điều khiển, chở theo ông L.V.D (SN 1964), lưu thông tới nút giao nhau.

Lúc này, xe tải tông vào taxi rồi đẩy trượt dài khoảng 50 m và chỉ dừng lại sau khi tông vào cột điện ven đường. 

Vụ tai nạn khiến 2 người đi trên taxi tử vong tại hiện trường, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Xe tải tông taxi, một hành khách tử vong

Xe tải tông taxi, một hành khách tử vong

(NLĐO) - Chiếc xe tải được xác định không giảm tốc độ khi qua khu vực giao nhau nên tông vào taxi khiến 1 hành khách tử vong, tài xế taxi bị thương.

Khởi tố tài xế taxi nhiều lần quan hệ tình dục với nữ nhân viên quán karaoke 14 tuổi

(NLĐO)- Từ tháng 6-2025, cháu B.L.Đ.N . (14 tuổi) có tình cảm và quan hệ tình dục nhiều lần với Phạm Văn Hải, tài xế lái xe taxi

Tài xế Mercedes bị tố tạt đầu, đấm tài xế taxi

(NLĐO)- Sau va chạm, tài xế xe sang Mercedes đã ép chiếc xe taxi vào lề đường rồi chửi bới, đấm nhiều phát vào đầu tài xế taxi.

