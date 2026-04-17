Tài xế Mercedes bị tố tạt đầu, đấm tài xế taxi

Ngày 17-4, chỉ huy Công an phường Láng, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ xô xát giữa 2 tài xế ô tô, xảy ra trên địa bàn.



Tài xế Mercedes (áo trắng) đấm tài xế xe taxi. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối 16-4, anh L.V.N (37 tuổi, trú tại Hà Nội) tài xế taxi chở khách di chuyển theo hướng Nguyễn Chí Thanh hướng đi Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng, Hà Nội).

Khi xe anh N. đi lên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh thì bất ngờ một xe ô tô Mercedes màu đen BKS 30H-643.xx từ phía sau vượt phải, tạt sang bên trái và va chạm với đầu xe của anh N. Sau đó, tài xế ô tô gây tai nạn đã ép xe của anh N. vào lề đường.

Cả 2 cùng xuống xe, tài xế xe Mercedes chửi bới, đấm nhiều phát vào đầu tài xế xe taxi bị va chạm.

Sau khi sự việc xảy ra, anh N. đã trình báo Công an phường Láng và tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.