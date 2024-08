Trưa 1-8, tin từ VKSND thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đậu Xuân An (35 tuổi, ngụ huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 người thương vong. Ảnh: VKSND tỉnh Hà Tĩnh

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 30-6, tài xế An điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Khi đi đến đoạn giao nhau với đường Nguyễn Nghiễm, thuộc địa phận phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, do không làm chủ được tốc độ nên tài xế An đã điều khiển xe tải tông vào x máy do ông Bùi Sỹ N. (55 tuổi, ngụ huyện Can Lộc) điều khiển chở theo vợ là bà V.T.P. (53 tuổi) và cháu L.H.T. (2 tuổi).

Chưa dừng lại ở đó, xe tải do tài xế An điều khiển tiếp tục va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị A. (21 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) điều khiển, đang đi cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến ông N. tử vong tại chỗ, 3 người còn lại trên 2 xe máy bị thương.