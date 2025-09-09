HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Khởi tố, tạm giam kẻ sát hại thiếu tá Nguyễn Đông Cánh

Cao Nguyên

(NLĐO) – Đối tượng sát hại thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi giết người.

Sáng 9-9, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Ty (SN 1995, ngụ thôn 4, xã Xuân Lộc) để điều tra về hành vi giết người.

Kẻ sát hại thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị khởi tố điều tra về tội giết người - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Ty, kẻ sát hại thiếu tá Cánh

Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. 

Nguyễn Văn Ty là đối tượng dùng dao đâm thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (cán bộ Công an xã Xuân Lộc) tử vong khi anh đang làm nhiệm vụ.

Kẻ sát hại thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị khởi tố điều tra về tội giết người - Ảnh 2.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Nguyễn Văn Ty đã khai nhận hành vi phạm tội

Trước đó, sáng 8-9, Công an xã Xuân Lộc nhận được tin báo của người dân về việc Ty có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị dâu Nguyễn Thị Kết (SN 1989, sống cùng nhà).

Kẻ sát hại thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị khởi tố điều tra về tội giết người - Ảnh 3.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Ty về hành vi giết người

Sau khi nắm thông tin, Công an xã Xuân Lộc đã lập tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn để mời Ty về trụ sở làm việc. 

Khi thấy tổ công tác tiếp cận gần nhà thì Ty bỏ chạy đến khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc.

Trong quá trình tổ công tác truy đuổi đối tượng, thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người nên đã hy sinh.


Tin liên quan

Người vợ sắp sinh con ngã khuỵu khi nghe tin chồng là thiếu tá công an hy sinh

Người vợ sắp sinh con ngã khuỵu khi nghe tin chồng là thiếu tá công an hy sinh

(NLĐO) – Khi nghe tin chồng là thiếu tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh khi làm nhiệm vụ, người vợ trẻ sắp sinh con đau đớn đến ngã khuỵu

Đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

(NLĐO) - Công an tỉnh Đắk Lắk cũng thực hiện các thủ tục đề nghị tặng huy chương Vì an ninh Tổ quốc, phong hàm trước thời hạn đối với thiếu tá Nguyễn Đông Cánh

Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

(NLĐO) - Trong quá trình truy đuổi đối tượng cố ý gây thương tích, 1 thiếu tá công an ở xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk đã bị đâm nhiều nhát dẫn đến hy sinh

