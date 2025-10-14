Khởi tố thanh niên giết người rồi hiếp dâm, cướp tài sản ở Gia Lai

Ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Tiến (SN 2008, trú tổ 1, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) để điều tra về các hành vi "giết người", "hiếp dâm" và "cướp tài sản".

Vào sáng 10-10, người dân phát hiện thi thể chị Rơ Mah B. (SN 2002, trú xã Ia Krai, tỉnh Gia Lai) tại khu vực nương rẫy thuộc làng Mèo, xã Ia Grai nên vội trình báo công an.

Đối tượng Nguyễn Như Tiến bị khởi tố về hành vi giết người, hiếp dâm và cướp tài sản của chị Rơ Mah B. Ảnh: Công an cung cấp

Theo người nhà nạn nhân, sáng 7-10, chị Rơ Mah B. chở con đi học nhưng đến tối không thấy trở về. Người thân đã tổ chức tìm kiếm, báo lực lượng chức năng, đăng tải thông tin trên mạng xã hội nhưng cũng không thấy.

Lực lượng công an xác định thi thể chị Rơ Mah B. có nhiều vết thương, trong người có tinh dịch, các tài sản mang theo gồm điện thoại, xe máy đã không còn ở hiện trường. Gần vị trí phát hiện thi thể, có con dao nghi là hung khí gây án.

Xác định thời gian nạn nhân tử vong, lực lượng công an đã rà soát camera trong khu vực và phát hiện một thanh niên đi xe máy giống xe của chị Rơ Mah B. Lần theo dấu vết này, cơ quan công an đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Như Tiến khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Như Tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.