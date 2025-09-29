Khởi tố thêm 2 bị can liên quan dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Ngày 29-9, tại buổi gặp mặt báo chí thông báo kết quả cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), trả lời câu hỏi của báo chí về dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đến thời điểm này, đã khởi tố bổ sung 2 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố là 7 bị can.

Khởi tố thêm 2 bị can liên quan dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức

Trước đó, vào tháng 7-2025, Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ án này.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, các bị can bị khởi tố với 3 tội danh chính là vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Đáng chú ý, người phát ngôn Bộ Công an cũng cho hay số tiền đã thu hồi liên quan đến vụ án này là 14,5 tỉ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy các hành vi cụ thể xác định sai phạm, gồm sai phạm trong thuê tư vấn, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu gây lãng phí.

Cơ quan điều tra xác định với lãng phí này gây thiệt hại cho nhà nước 80 tỉ đồng. Đến thời điểm này, Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các sai phạm của các cá nhân có liên quan.

Cũng vấn đề này, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết thêm tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo sáng 29-9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử ý hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2.

Theo ông Đặng Văn Dũng, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu "không hợp thức hóa sai phạm nhưng phải đưa dự án vào sử dụng, không để lãng phí kéo dài".