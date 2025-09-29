HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Khởi tố thêm 2 bị can liên quan dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

B.Trân

(NLĐO) - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 2 bị can liên quan đến dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.

Ngày 29-9, tại buổi gặp mặt báo chí thông báo kết quả cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), trả lời câu hỏi của báo chí về dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đến thời điểm này, đã khởi tố bổ sung 2 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố là 7 bị can.

Khởi tố thêm 2 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 - Ảnh 1.

Khởi tố thêm 2 bị can liên quan dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức

Trước đó, vào tháng 7-2025, Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ án này.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, các bị can bị khởi tố với 3 tội danh chính là vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Đáng chú ý, người phát ngôn Bộ Công an cũng cho hay số tiền đã thu hồi liên quan đến vụ án này là 14,5 tỉ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy các hành vi cụ thể xác định sai phạm, gồm sai phạm trong thuê tư vấn, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu gây lãng phí.

Cơ quan điều tra xác định với lãng phí này gây thiệt hại cho nhà nước 80 tỉ đồng. Đến thời điểm này, Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các sai phạm của các cá nhân có liên quan.

Cũng vấn đề này, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết thêm tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo sáng 29-9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử ý hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2.

Theo ông Đặng Văn Dũng, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu "không hợp thức hóa sai phạm nhưng phải đưa dự án vào sử dụng, không để lãng phí kéo dài".

Liên quan 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, vào tháng 7-2025, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, gồm: Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dụng SHT); Trần Văn Sinh (Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Hữu Tuấn (nguyên Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế).

Các bị cáo đều bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bước đầu xác định hành vi của các đối tượng gây thiệt hại 80 tỉ đồng, lãng phí 762 tỉ đồng.

Tại Hội nghị Trung ương 12 vào tháng 7-2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo kết luận, trong thời gian giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định Đảng, pháp luật nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Bộ Công an khởi tố Bệnh viện Bạch Mai Bộ Y tế Bệnh viện Việt Đức Nguyễn Thị Kim Tiến Bộ trưởng Bộ Y tế Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 lãng phí bệnh viện việt đức cơ sở 2
