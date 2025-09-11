Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm ABI Pharma

Ngày 11-9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu Huyền (SN 1993, trú tại thôn Cao Minh 8, xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm ABI Pharma, về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Vũ Thị Thu Huyền, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm ABI Pharma bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 29-5-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái (cũ, nay là tỉnh Lào Cai) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV và các đơn vị có liên quan năm 2025, đồng thời đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là Nguyễn Thị Thanh Hiên (SN 1993), Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV và Bùi Văn Khánh (SN 1992, chồng của Nguyễn Thị Thanh Hiên) cùng về tội "Buôn bán hàng cấm".

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Vũ Thị Thu Huyền giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm ABI Pharma, có địa chỉ trụ sở ở số 16, tổ dân phố Kiên Quyết, phường Dương Nội, TP Hà Nội.

Xưởng sản xuất của công ty này tại cụm 12, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội (nay là xã Liên Minh, TP Hà Nội) có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV.

Qua điều tra, Cơ quan công an xác định để tiết kiệm chi phí sản xuất các sản phẩm Viên hoàn mềm Quân vương Nhất sinh đan do Công ty cổ phần Dược phẩm ABI Pharma bào chế để bán cho Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV, đối tượng Vũ Thị Thu Huyền đã sử dụng dược phẩm không đủ thành phần các chất như thông tin ghi trên hộp bao bì sản phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu Huyền, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm ABI Pharma, về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và khám xét chỗ ở của Vũ Thị Thu Huyền tại thôn Cao Minh 8, xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.