HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố vụ án 2 gói thầu y tế liên quan AIC

Vân Du

(NLĐO) – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án 2 gói thầu mua sắm thiết bị y tế liên quan đến AIC

Ngày 31-12, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, liên quan Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định khởi tố vụ án đối với 2 gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi.

- Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

Trước đó, vào ngày 12-8-2016, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (cũ) phê duyệt dự toán dự án mua sắm thiết bị y tế khoảng 38 tỉ đồng; nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước và nguồn thu từ viện phí, dịch vụ y tế. Thời gian thực hiện từ năm 2016 đến 2018.

Sau đó, AIC trúng gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA có tổng giá trị trên 35 tỉ đồng. Qua kiểm tra hồ sơ gói thầu, cơ quan chức năng phát hiện tờ khai nhập khẩu của các thiết bị thuộc hệ thống chụp mạch xóa nền DSA do AIC cung cấp kèm theo không đầy đủ hoặc bị tẩy xóa phần giá trị của thiết bị. Tuy nhiên, khi nghiệm thu gói thầu, chủ đầu tư là Bệnh viện Đa khoa Cà Mau thiếu kiểm tra để có biện pháp khắc phục.

Để làm rõ hơn, ngành chức năng tỉnh Cà Mau cũng thu thập thông tin tại các đơn vị, như: Chi cục Hải quan Khu vực 1, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội… Qua đó, xác định hệ thống chụp mạch xóa nền DSA và các thiết bị hỗ trợ kèm theo có tổng giá trị trên 13,9 tỉ đồng…

Tin liên quan

Xử phạt người đàn ông đăng tải, chia sẻ video sai sự thật trên Facebook

Xử phạt người đàn ông đăng tải, chia sẻ video sai sự thật trên Facebook

(NLĐO) - Ông N.N.Đ. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ video có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân

Bịa chuyện mất trộm vàng và tiền, một phụ nữ bị xử phạt

(NLĐO) – Một phụ nữ quê Cà Mau đã bịa chuyện bị mất trộm nhiều vàng và 180 triệu đồng để đi báo công an

Xử phạt kẻ lập nhóm Facebook đăng tin sai sự thật về tiệm vàng

(NLĐO) - Công an xã ở Đồng Nai đã lên Lâm Đồng để phối hợp, xử lý đối tượng lập nhóm Facebook đăng tin sai sự thật về một tiệm vàng

khởi tố vụ án Cà Mau AIC gói thầu thiết bị y tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo