Khởi tố vụ án 2 gói thầu y tế liên quan AIC

Ngày 31-12, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, liên quan Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định khởi tố vụ án đối với 2 gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi.

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

Trước đó, vào ngày 12-8-2016, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (cũ) phê duyệt dự toán dự án mua sắm thiết bị y tế khoảng 38 tỉ đồng; nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước và nguồn thu từ viện phí, dịch vụ y tế. Thời gian thực hiện từ năm 2016 đến 2018.

Sau đó, AIC trúng gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA có tổng giá trị trên 35 tỉ đồng. Qua kiểm tra hồ sơ gói thầu, cơ quan chức năng phát hiện tờ khai nhập khẩu của các thiết bị thuộc hệ thống chụp mạch xóa nền DSA do AIC cung cấp kèm theo không đầy đủ hoặc bị tẩy xóa phần giá trị của thiết bị. Tuy nhiên, khi nghiệm thu gói thầu, chủ đầu tư là Bệnh viện Đa khoa Cà Mau thiếu kiểm tra để có biện pháp khắc phục.

Để làm rõ hơn, ngành chức năng tỉnh Cà Mau cũng thu thập thông tin tại các đơn vị, như: Chi cục Hải quan Khu vực 1, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội… Qua đó, xác định hệ thống chụp mạch xóa nền DSA và các thiết bị hỗ trợ kèm theo có tổng giá trị trên 13,9 tỉ đồng…