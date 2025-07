Công ty Kanglongda Việt Nam bị phạt vì bán 2,6 tấn chất thải nguy hại

Ngày 22-7, UBND TP Huế đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 335 triệu đồng đối với Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại lô CN05, Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera, phường Phong Dinh (TP Huế) do vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam bị phạt với số tiền 290 triệu đồng do bán 2,6 tấn chất thải nguy hại cho cá nhân không có chức năng xử lý loại chất thải này.

Trong đó, có hành vi bán 2,6 tấn chất thải nguy hại cho cá nhân không có chức năng xử lý chất thải nguy hại bị phạt với số tiền 290 triệu đồng; 45 triệu đồng do khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường.

Ngoài bị phạt tiền, Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam còn bị buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu và chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định.

Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam do ông Lu Jian Gen làm Tổng Giám đốc và bị Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Huế lập biên bản vi phạm hành chính do vi phạm 2 lỗi trên.

Trước đó, trong quá trình triển khai dự án ở KCN Phong Điền, Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam từng bị cơ quan chức năng TP Huế xử phạt vi phạm hành chính vì thi công loạt công trình không có giấy phép xây dựng và thi công không đúng thiết kế phòng cháy, chữa cháy đã được thẩm duyệt.