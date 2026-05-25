Khởi tố vụ án sản xuất băng vệ sinh giả quy mô hàng chục ngàn gói

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khởi tố vụ án sản xuất băng vệ sinh giả quy mô hàng chục ngàn gói

Thùy Linh

(NLĐO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng sản xuất băng vệ sinh giả.

Ngày 25-5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) dẫn thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hưng Yên cho biết ngày 17-5 vừa qua, Đội QLTT số 9 (cơ động) thuộc Chi cục QLTT Hưng Yên phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành khám phương tiện đối với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-240.51 do ông Nguyễn Xuân Th. điều khiển.

Khởi tố vụ án sản xuất băng vệ sinh giả tại Hưng Yên quy mô lớn năm 2026 - Ảnh 1.

Lực lượng QLTT tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo hàng loạt thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 11.040 gói băng vệ sinh thành phẩm mang các nhãn hiệu "Kotex", "Thạch Thảo" có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Chủ sở hữu số hàng hóa trên được xác định là bà Đỗ Thị T., trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Từ dấu hiệu vi phạm ban đầu, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh Đỗ Thị T. tại thôn Đỗ Xá, xã Yên Mỹ. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang tổ chức hoạt động sản xuất, đóng gói băng vệ sinh ngay tại chỗ.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 37.180 gói băng vệ sinh thành phẩm mang nhiều nhãn hiệu như "Kotex", "Lisa", "Diana", "Ánh Dương", "Việt Thái", "Thạch Thảo"; hơn 525.000 miếng băng vệ sinh chưa đóng gói; gần 2 tấn bao bì cùng nhiều tem nhãn, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói sản phẩm có dấu hiệu là hàng giả.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Đỗ Thị T. khai nhận đã tự mua nguyên vật liệu, bao bì, sau đó sử dụng máy hàn nhiệt để đóng gói băng vệ sinh ngay tại cơ sở rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Căn cứ kết quả kiểm tra, nội dung thể hiện trên bao bì, nhãn hàng hóa và lời khai ban đầu, đoàn kiểm tra xác định toàn bộ số hàng hóa thành phẩm nêu trên có dấu hiệu sản xuất hàng giả theo quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động sản xuất, niêm phong máy móc, thiết bị và tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả xác minh sau đó cho thấy, các chủ sở hữu nhãn hiệu "Kotex", "Lisa", "Diana", "Ánh Dương", "Việt Thái", "Thạch Thảo" đều có văn bản khẳng định số hàng hóa bị thu giữ không phải sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất hoặc cho phép gia công, đóng gói.

Các doanh nghiệp cũng xác nhận không ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc ủy quyền cho hộ kinh doanh của bà Đỗ Thị T. sản xuất các sản phẩm mang nhãn hiệu nêu trên.

Theo cơ quan chức năng, toàn bộ số hàng hóa bị tạm giữ đều là hàng giả mạo nhãn hiệu. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm tính theo giá hàng thật trên thị trường ước tính gần 1 tỉ đồng.

Ngày 18-5, Đội QLTT số 9 và Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế thống nhất nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm "Sản xuất hàng giả" theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 22-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tin liên quan

Hàng giả vẫn len lỏi trên sàn online: Lỗ hổng nằm ở đâu?

Hàng giả vẫn len lỏi trên sàn online: Lỗ hổng nằm ở đâu?

(NLĐO) - Các vụ việc liên tiếp bị phát hiện đặt ra câu hỏi về hiệu quả kiểm soát hàng giả trên môi trường số.

Hình ảnh bên trong Saigon Square, chợ Bến Thành sau kiểm tra hàng giả, hàng nhái

(NLĐO) - Tại trung tâm Thương mại Saigon Square, chợ Bến Thành, hàng giả, hàng nhái tiếp tục được bày bán công khai, ngay sau đợt kiểm tra vào ngày 14-5

Tiếp tục bắt hàng giả tại trung tâm Saigon Square và chợ Bến Thành

(NLĐO) – Ngày 14-5, Chi cục QLTT TPHCM tạm giữ hàng ngàn sản phẩm quần áo, mắt kính, đồng, túi xách giả mạo bị tạm giữ tại thiên đường mua sắm.

khởi tố vụ án hàng giả tỉnh Hưng Yên băng vệ sinh giả vụ án sản xuất băng vệ sinh giả ở Hưng Yên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo