Kinh tế

Tiếp tục bắt hàng giả tại trung tâm Saigon Square và chợ Bến Thành

Nguyễn Hải

(NLĐO) – Ngày 14-5, Chi cục QLTT TPHCM tạm giữ hàng ngàn sản phẩm quần áo, mắt kính, đồng, túi xách giả mạo bị tạm giữ tại thiên đường mua sắm.

Thông qua công tác quản lý địa bàn, Đội QLTT số 4 (Chi cục QLTT TPHCM) tiến hành kiểm tra đột xuất các quầy bán đồng hồ, túi xách có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại Trung tâm Thương mại Saigon Square, Chợ Bến Thành thuộc phường Bến Thành, TP HCM.

Ngay khi các đoàn kiểm tra xuất hiện, hệ thống loa nội bộ và bộ đàm tại Trung tâm Thương mại Saigon Square lập tức được kích hoạt để cảnh báo, nhiều gian hàng nhanh chóng đóng cửa nhằm né tránh kiểm tra của lực lượng chức năng.

Bắt giữ hàng giả tại Saigon Square và chợ Bến Thành năm 2026 - Ảnh 1.

Quần áo giả nhái nhãn hiệu nổi tiếng tại Trung tâm Saigon Square (TPHCM)

Tại Trung tâm Thương mại Saigon Square, mặc dù các cửa hàng đã được báo động để đóng cửa và tránh sự kiểm tra khi có lực lượng chức năng xuất hiện nhưng qua kiểm tra ban đầu, Đội QLTT số 4 phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, đồng hồ, mắt kính, túi xách, vali, các mặt hàng thời trang có dấu hiệu vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam. Các sản phẩm vi phạm được bày bán công khai nhưng có bao bì kém chất lượng, đường may lỗi, logo nhòe và giá bán thấp bất thường.

Bắt giữ hàng giả tại Saigon Square và chợ Bến Thành năm 2026 - Ảnh 2.

Hàng giả bày bán công khai

Tại Chợ Bến Thành, đoàn kiểm tra đã lập biên bản và thu giữ hàng trăm sản phẩm đồng hồ, túi xách, mắt kính có dấu hiệu giả nhãn hiệu để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt giữ hàng giả tại Saigon Square và chợ Bến Thành năm 2026 - Ảnh 3.

Đồng hổ giả thương hiệu nổi tiếng

Đội QLTT số 4 đã kiểm tra và xử lý 49 vụ việc vi phạm, với nhiều hành vi vi phạm không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đội đã thực hiện tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm, góp phần ngăn chặn hàng hóa không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường.

Bắt giữ hàng giả tại Saigon Square và chợ Bến Thành năm 2026 - Ảnh 4.

Túi xách giả bày bán tại chợ Bến Thành (TPHCM)

Cùng thời điểm, Đội QLTT số 18 (Chi cục QLTT TPHCM) cũng đã phát hiện nhiều vụ việc kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Cụ thể đội đã kiểm tra 16 hộ kinh doanh mặt hàng thời trang quần áo, giày dép, mắt kính trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện và tạm giữ 405 đơn vị sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu GUCCI, Ray-Ban, Adidas.

Bắt giữ hàng giả tại Saigon Square và chợ Bến Thành năm 2026 - Ảnh 5.

Quần áo giả mạo thương hiệu nổi tiếng bày bán ở cửa hàng

Theo đó, Đội QLTT số 18 đã hoàn tất hồ sơ và xử phạt 16 hộ kinh doanh nêu trên với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 150 triệu đồng. Buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 111,4 triệu đồng.

Cửa hàng thời trang ở Hà Nội bị phát hiện bán hàng giả mạo Burberry, Gucci

(NLĐO) - Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh hàng thời trang tại Hà Nội.

Đà Nẵng xử lý gần 3.000 vụ buôn lậu, hàng giả

(NLĐO) – Năm 2025 và cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, TP Đà Nẵng đã xử lý hàng ngàn vụ buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, thu ngân sách hàng trăm tỉ đồng.

Hàng lậu, hàng giả rộ trên sàn thương mại điện tử, TPHCM tăng cường kiểm soát dịp Tết

(NLĐO) – Ngày 28-1, Chi cục quản lý thị trường (QLTT) TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác QLTT năm 2025.

