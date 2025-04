Khởi tố vụ án vụ bất thường cây rừng tự nhiên bị "triệt hạ"

Chiều 17-4, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội Quý I/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi về tiến độ điều tra vụ cây rừng tự nhiên bị triệt hạ bất thường tại xã Điền Lư, huyện Bá Thước, xảy ra cuối tháng 8-2024.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, thông tin kết quả điều tra, xử lý vụ cây rừng tự nhiên bị "triệt hạ" bất thường tới thời điểm này

Theo đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bá Thước đã khởi tố vụ án về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản quy định tại Điều 232, Bộ luật Hình sự.

Sau khi giải thể công an cấp huyện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, đầu tháng 8-2024, rừng tự nhiên tại khu vực Thung Moong (thuộc thôn Điền Giang, xã Điền Lư, huyện Bá Thước) do UBND xã Điền Lư quản lý, giáp ranh khu mỏ khai thác đá của Công ty CP đầu tư xây dựng Thiên Mã bất ngờ bị kẻ xấu chặt phá, "đốn hạ" tràn lan chưa rõ động cơ.

Hình ảnh cây rừng tự nhiên bị "triệt hạ" bất thường tại xã Điền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Điều bất thường là các đối tượng phá rừng không nhằm mục đích lấy gỗ mà "hành hạ" cho cây chết dần, chết mòn. Người dân cho rằng hành động này nhằm để cho một số cá nhân thực hiện mưu đồ xấu.

Ngay sau khi nhận được phản ánh từ phóng viên Báo Người Lao Động trưa 21-8, ngay trong ngày 21 và 22-8, UBND xã Điền Lư đã phối hợp cùng Công an huyện Bá Thước, Kiểm lâm huyện Bá Thước, ban thôn Điền Giang tiếp tục vào khu vực trên tiến hành kiểm tra, lấy mẫu gỗ.

Vào cuộc kiểm tra, lực lượng chức năng xác định diện tích rừng bị chặt phá là 4.490 m2, số cây bị "đốn hạ" 108 cây, số lượng gỗ là 5,75 m3. Trong đó, có 66 cây bị chặt gãy, đường kính từ 8-50 cm, có 42 cây bị ken (chặt phá quanh thân cây cho chết dần), đường kính từ 10-35 cm.

Có hơn 100 cây gỗ rừng tự nhiên bị triệt hạ bất thường, thế nhưng đã 9 tháng trôi qua, động cơ, mục đích của vụ phá rừng bất thường vẫn chưa được làm sáng tỏ

Tại cuộc họp báo Quý III/2024, thượng tá Đỗ Quang Huy, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết quá trình điều tra, Công an huyện Bá Thước đã xác định được 3 đối tượng chặt phá, "triệt hạ" rừng. Tuy nhiên, công an đang chờ kết quả giám định của các đơn vị để làm căn cứ xử lý vụ án, nếu có căn cứ hình sự sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Tuy nhiên, tới nay động cơ, mục đích phá hoại rừng vẫn chưa được lực lượng chức năng làm rõ.