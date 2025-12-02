Khởi tố vụ án xây dựng gần 50 căn nhà trên đất người khác ở TPHCM

Ngày 2-12, nguồn tin của phóng viên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra làm rõ hành vi của Lê Văn Hoàng và đồng phạm.

Đây là vụ án liên quan đến việc xây dựng gần 50 căn nhà trên đất người khác, xảy ra tại phường Tân Khánh (trước đây thuộc khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra thông báo giải quyết nguồn tin về tội phạm đến TAND khu vực 17 và ông Trương Minh Ký.

Cơ quan chức năng có mặt tại khu đất

Trước khi ra quyết định khởi tố vụ án, giữa tháng 11, lực lượng cảnh sát thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiến hành đo vẽ sơ đồ vị trí, chụp ảnh hiện trạng toàn bộ diện tích khu đất (thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 tại phường Tân Khánh) và 48 công trình nhà, phòng trọ.

Cơ quan công an đã thực hiện đo đạc, xác minh hiện trạng khu nhà đất. Công an cũng tiến hành làm việc với những người dân liên quan ở khu vực này để thu thập thông tin, chứng cứ.

Hoạt động trên nhằm xác định hiện trạng, thu thập chứng cứ xác minh liên quan nội dung phản ánh của ông Trương Minh Ký.

Khu nhà ở xây dựng trên đất người khác

Trước đó, Báo Người Lao động đã có bài phản ánh, ông Trương Minh Ký (SN 1969) ở phường Tân Khánh, TPHCM, cho biết, trước đó ông đã tố cáo ông Lê Văn Hoàng (SN 1969) và bà Nguyễn Thị Út (SN 1976) đã có hành vi chiếm đoạt trái phép phần đất 6.465 m2 của ông tại phường Tân Khánh, TPHCM (trước đây thuộc phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Theo ông Ký, từ năm 2017, ông Hoàng và bà Út đã chiếm đoạt đất, sau đó tự ý phân lô, chuyển nhượng trái phép cho nhiều người. Đặc biệt, bất chấp việc TAND thị xã Tân Uyên ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vào tháng 12-2019 cấm thay đổi hiện trạng đất, các bị đơn vẫn tiếp tục xây dựng rầm rộ.

Tính đến tháng 11-2023, TAND TP Tân Uyên cũ đã ghi nhận trên thửa đất đang tranh chấp có tới 48 công trình xây dựng trái phép (gồm 6 căn nhà cấp 3, 30 căn nhà cấp 4 và 2 dãy nhà trọ), hình thành một khu dân cư tự phát trên đất nông nghiệp, gây bức xúc dư luận.