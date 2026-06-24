Khởi tố vụ đổ trái phép gần 600 tấn chất thải rắn công nghiệp ở Tây Ninh

Ngày 24-6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Cường (ngụ ấp Long Hậu 1, xã Cần Giuộc) để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Theo cơ quan công an, tháng 2-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan việc xử lý chất thải trên địa bàn.

Khởi tố người đàn ông đổ trái phép gần 600 tấn chất thải công nghiệp ở Tây Ninh

Phối hợp với các đơn vị liên quan và Công an xã Cần Giuộc, lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang Lê Văn Cường điều khiển xe tải đổ trái phép số lượng lớn tấm fiber cement (xi măng sợi) hỏng, thải bỏ từ hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng tại khu vực ấp Long Hậu 1.

Cơ quan chức năng xác định tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp bị đổ trái phép lên tới gần 600 tấn. Đây là loại chất thải được đánh giá có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nếu không được thu gom, xử lý đúng quy định.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy dù không có giấy phép môi trường cũng như không được cấp chức năng tiếp nhận, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, Lê Văn Cường vẫn ký hợp đồng thu gom các tấm fiber cement hư hỏng từ nhiều doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

Tuy nhiên, thay vì chuyển giao cho các đơn vị có chức năng xử lý theo quy định, Cường lại bán số chất thải này cho nhiều cá nhân tại khu vực lân cận để thu lợi bất chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.