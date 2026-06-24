Khởi tố vụ đổ trái phép gần 600 tấn chất thải rắn công nghiệp ở Tây Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố vụ đổ trái phép gần 600 tấn chất thải rắn công nghiệp ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Phát hiện gần 600 tấn chất thải công nghiệp bị đổ trái phép, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can Lê Văn Cường về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 24-6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Cường (ngụ ấp Long Hậu 1, xã Cần Giuộc) để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Theo cơ quan công an, tháng 2-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan việc xử lý chất thải trên địa bàn.

Tây Ninh khởi tố vụ đổ gần 600 tấn chất thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.

Khởi tố người đàn ông đổ trái phép gần 600 tấn chất thải công nghiệp ở Tây Ninh

Phối hợp với các đơn vị liên quan và Công an xã Cần Giuộc, lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang Lê Văn Cường điều khiển xe tải đổ trái phép số lượng lớn tấm fiber cement (xi măng sợi) hỏng, thải bỏ từ hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng tại khu vực ấp Long Hậu 1.

Cơ quan chức năng xác định tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp bị đổ trái phép lên tới gần 600 tấn. Đây là loại chất thải được đánh giá có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nếu không được thu gom, xử lý đúng quy định.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy dù không có giấy phép môi trường cũng như không được cấp chức năng tiếp nhận, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, Lê Văn Cường vẫn ký hợp đồng thu gom các tấm fiber cement hư hỏng từ nhiều doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

Tuy nhiên, thay vì chuyển giao cho các đơn vị có chức năng xử lý theo quy định, Cường lại bán số chất thải này cho nhiều cá nhân tại khu vực lân cận để thu lợi bất chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Công an Tây Ninh đánh sập đường dây cá độ bóng đá hoạt động tinh vi

Công an Tây Ninh đánh sập đường dây cá độ bóng đá hoạt động tinh vi

(NLĐO) - Công an Tây Ninh triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng do Nguyễn Phi Tân cầm đầu, giao dịch hơn 2 tỉ đồng.

Vụ án mạng làm 3 người trong 1 gia đình tử vong ở Tây Ninh: Sẽ mở phiên tòa xét xử lưu động

(NLĐO) - TAND tỉnh Tây Ninh sẽ xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Cao Bằng trong vụ án khiến 3 người tử vong, gây rúng động dư luận địa phương.

Đại tá Phạm Thanh Tùng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

(NLĐO) - Bộ Công an điều động Đại tá Phạm Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

tỉnh Tây Ninh xử lý chất thải ô nhiễm môi trường khởi tố vụ án khởi tố bị can dấu hiệu vi phạm phòng cảnh sát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo