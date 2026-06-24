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Thời sự Chính trị

Đại tá Phạm Thanh Tùng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Bộ Công an điều động Đại tá Phạm Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Ngày 24-6, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Phạm Thanh Tùng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Thiếu tướng Vũ Như Hà - Giám đốc Công an tỉnh - trao quyết định cho Đại tá Phạm Thanh Tùng. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Theo quyết định, Đại tá Phạm Thanh Tùng (SN 1977), Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

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Thừa ủy quyền của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Như Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh - đã trao quyết định điều động và tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Thanh Tùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh chúc mừng Đại tá Phạm Thanh Tùng được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới. 

Đại tá Phạm Thanh Tùng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh - Ảnh 2.

Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Thanh Tùng. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Đồng thời, bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, Đại tá Phạm Thanh Tùng sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất, tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Phạm Thanh Tùng cho biết đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn đối với bản thân. Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an Tây Ninh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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