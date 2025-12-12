HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn 4 người chết trên cao tốc ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) - Quá trình điều tra xác định xe gặp nạn không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi cùng chiều phía trước.

Ngày 12-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", xảy ra tại Km71+200 tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng, đoạn qua xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng.

Khởi tố vụ án tai nạn giao thông 4 người chết trên cao tốc Đà Nẵng - Ảnh 1.

Khởi tố vụ án tai nạn giao thông 4 người chết trên cao tốc Đà Nẵng - Ảnh 2.

Chiếc xe khách gặp nạn làm 4 người chết

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 4 giờ 12 phút ngày 9-12, làm 4 người tử vong, 7 người bị thương.

Quá trình điều tra của cơ quan chức năng xác định tài xế ô tô khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 29B-081.62 lưu thông trên đường cao tốc theo hướng Quảng Ngãi – Đà Nẵng đã không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi cùng chiều phía trước.

Hậu quả, xe khách đã tông mạnh vào phía sau xe ô tô tải đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-360.35, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 15R-149.06, đang lưu thông cùng chiều, dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ tai nạn là hồi chuông cảnh báo đắt giá về ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt đối với các phương tiện vận tải hành khách đường dài trên đường cao tốc.

Chỉ một giây thiếu quan sát, một khoảng cách không được giữ đúng quy định, có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho gia đình và xã hội. Mỗi người điều khiển phương tiện cần tự nhắc mình: an toàn giao thông là trách nhiệm, là đạo đức và là sự tôn trọng sinh mạng con người.

