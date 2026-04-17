Thời sự

Khốn khổ vì bản án chưa được thi hành

Đức Anh

(NLĐO) – Dù đã được tòa tuyên cách đây 5 năm, nhưng bản án vẫn chưa được thi hành

 Dù bản án đã có hiệu lực hơn 5 năm, gia đình ông Lê Văn Thành (68 tuổi; ngụ thôn Hiệp An, xã An Lương, tỉnh Gia Lai) vẫn phải sống trong cảnh đi đường vòng mỗi ngày.

5 năm, bản án chưa được thi hành 

Theo hồ sơ, lối đi trước nhà ông Thành bị ông Phan Trinh Châu dựng hai trụ bê-tông cùng hàng rào lưới B40 chắn ngang, gây cản trở việc đi lại. Ngày 23-3-2021, TAND huyện Phù Mỹ (nay là TAND khu vực 3, tỉnh Gia Lai) tuyên buộc ông Châu chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật, tháo dỡ vật cản và hoàn trả 1,5 triệu đồng tiền án phí.

Vụ “Khốn khổ vì thi hành án kiểu… cho có”: Vì sao bản án vẫn chưa được thực thi? - Ảnh 1.

Lối đi nhà ông Thành bị chặn bởi 2 trụ bê-tông kéo lưới B40 của ông Châu

Quyết định thi hành án được ban hành ngày 17-5-2021. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thi hành lại diễn ra chậm chạp bất thường. Phải hơn 3 năm sau, đến ngày 7-11-2024, cơ quan thi hành án mới tiến hành cưỡng chế.

Tuy nhiên, việc cưỡng chế chỉ yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở, trong khi hai nội dung cốt lõi của bản án – tháo dỡ trụ bê-tông và hoàn trả án phí – vẫn chưa được thực hiện dứt điểm.

Hệ quả kéo dài đến nay là lối đi vẫn bị chắn, buộc gia đình ông Thành phải đi vòng mỗi ngày. Với một người cao tuổi, việc đi lại khó khăn, nhất là khi ốm đau hoặc thời tiết xấu.

Bức xúc vì quyền lợi bị "treo", ông Thành nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng nhưng chưa nhận được phản hồi thỏa đáng. "Tôi già rồi, không muốn tranh chấp thêm. Chỉ mong bản án được thực hiện đúng để gia đình được đi lại bình thường" - ông Thành nói.

“Kế hoạch” kéo dài đến bao giờ?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào đầu tháng 12-2025, ông Phan Tiến Vinh – Trưởng Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3, tỉnh Gia Lai – cho biết đơn vị đã xử phạt hành chính đối với ông Phan Trinh Châu vì không chấp hành án, đồng thời đang phối hợp để tổ chức cưỡng chế theo quy định. Tuy nhiên, khi được hỏi về thời gian cụ thể, câu trả lời vẫn là "đang lên kế hoạch".

Hơn 5 tháng trôi qua kể từ thời điểm đó, mọi việc vẫn không có chuyển biến. Hai trụ bê-tông và hàng rào lưới B40 vẫn tồn tại, không có cuộc cưỡng chế nào được thực hiện.

Ngày 17-4, trao đổi tiếp với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Vinh tiếp tục cho biết "đang lên kế hoạch" và lý giải việc chậm trễ do địa phương bận công tác bầu cử, họp HĐND.

Sự chậm trễ kéo dài khiến người dân không khỏi hoang mang, bức xúc. "Họ nói kế hoạch nhưng khi nào làm thì không ai trả lời. Chúng tôi cứ chờ hết tháng này qua tháng khác mà không thấy động tĩnh gì" - ông Thành phản ánh.

Hơn 5 năm chờ đợi, điều người dân cần không phải là những lời hứa "đang lên kế hoạch", mà là một mốc thời gian cụ thể cùng hành động dứt điểm. 

Khốn khổ vì thi hành án kiểu... cho có

Khốn khổ vì thi hành án kiểu... cho có

Dù thắng kiện đã hơn 4 năm nhưng gia đình ông Lê Văn Thành vẫn phải đi đường vòng, vì cơ quan chức năng thi hành án kiểu "nửa vời".

tỉnh Gia Lai xử phạt hành chính bản án thi hành án người cao tuổi
