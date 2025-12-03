HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc Thư bạn đọc

Khốn khổ vì thi hành án kiểu... cho có

Bài và ảnh: Đức Anh

Dù thắng kiện đã hơn 4 năm nhưng gia đình ông Lê Văn Thành vẫn phải đi đường vòng, vì cơ quan chức năng thi hành án kiểu "nửa vời".

Hơn 4 năm kể từ ngày tòa tuyên án, ông Lê Văn Thành (67 tuổi; ngụ thôn Hiệp An, xã An Lương, tỉnh Gia Lai) vẫn mòn mỏi chờ đợi việc tháo dỡ trụ bê-tông chắn lối đi. Dù bản án đã có hiệu lực pháp luật, việc thi hành án chậm trễ và thiếu quyết liệt đã biến cuộc sống của một gia đình người cao tuổi thành nỗi ám ảnh dai dẳng.

Theo hồ sơ, lối đi trước nhà ông Thành bị hàng xóm là ông Phan Trinh Châu chặn bằng 2 trụ bê-tông và lưới B40. Ngày 23-3-2021, TAND huyện Phù Mỹ (nay là TAND khu vực 3, tỉnh Gia Lai) tuyên Bản án 47/2021/DS-ST. Bản án buộc ông Châu chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật, tháo dỡ 2 trụ bê-tông và hoàn trả 1,5 triệu đồng tiền án phí.

Khốn khổ vì thi hành án kiểu... cho có - Ảnh 1.

Lối đi nhà ông Thành bị chặn bởi 2 trụ bê-tông kéo lưới B40 của ông Châu

Ngày 17-5-2021, quyết định thi hành án được ban hành. Tuy nhiên, quyền lợi hợp pháp của ông Thành vẫn bị "treo" suốt thời gian dài. Phải đến hơn 3 năm sau, ngày 7-11-2024, Chi cục Thi hành án huyện Phù Mỹ (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3) mới tổ chức cưỡng chế. Đáng nói, cuộc cưỡng chế này diễn ra theo kiểu "nửa vời": chỉ yêu cầu ông Châu chấm dứt hành vi cản trở, trong khi 2 nội dung quan trọng là tháo dỡ vật cản và hoàn trả tiền thì vẫn bị bỏ ngỏ.

Bức xúc trước sự việc, ông Thành liên tục gửi đơn kiến nghị đến Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3 và Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức. Hằng ngày, gia đình ông Thành vẫn phải đi vòng cả trăm mét, gặp rất nhiều khó khăn khi ốm đau, trái gió trở trời. "Tôi già rồi, không muốn tranh chấp, chỉ mong cơ quan chức năng thực thi đúng bản án để được đi lại bình thường" - ông Thành chia sẻ trong bất lực.

Trao đổi về vụ việc, ông Phan Tiến Vinh - Trưởng Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3, tỉnh Gia Lai - cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Phan Trinh Châu về hành vi không thi hành án. Ông Vinh khẳng định: "Hiện chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức cưỡng chế theo quy định". Tuy nhiên, khi được hỏi về thời gian cụ thể, ông từ chối trả lời và chỉ nói "đang lên kế hoạch".

