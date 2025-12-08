HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Khốn khổ vì xe chở cát phá nát đường dân sinh

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Xe chở cát trọng tải lớn hàng ngày cày nát tuyến đường dân sinh khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn

Thời gian qua, nhiều người dân sinh sống tại làng Mít Kom, xã Ia O, tỉnh Gia Lai phản ánh tình trạng xe chở cát trọng tải lớn đã phá nát tuyến đường dân sinh.

Theo đó, hàng ngày, các xe tải chở cát từ điểm tập kết của Doanh nghiệp tư nhân Hữu Phước (làng Mít Kom, xã Ia O) tại khu vực bờ sông Sê San, sau đó di chuyển theo đường dân sinh khoảng 10 km trước khi ra tới Tỉnh lộ 664.

Xe chở cát phá nát đường dân sinh - Ảnh 1.

Xe chở cát trọng tải lớn, không che đậy hàng ngày chạy qua đường làng Mít Kom

Bà N.T.H (người dân làng Mít Kom) nói con đường trước nhà nhỏ, trọng tải thấp nhưng hàng ngày có rất nhiều xe chở cát lưu thông qua lại. Do đó, tuyến đường đã nhanh chóng bị hư hỏng, tạo thành những hố sâu, sống trâu khiến việc lưu thông của người dân gặp khó khăn, nguy hiểm.

"Đặc biệt vào ban đêm, xe chở cát chạy ầm ầm, không che đậy khiến bà con chúng tôi rất bất an. Xe chở cát chạy làm hư hỏng đường, mùa nắng thì bụi mù mịt, mưa thì lầy lội" - bà N.T.H nói.

Còn ông T.V.N (làng Mít Kom) nói rằng đầu đường giao với Tỉnh lộ 664 đã có biển báo trọng tải xe là 10 tấn, nhưng xe chở cát 40-50 tấn lưu thông qua thì đường hư hỏng là chuyện đương nhiên. "Đã nhiều lần tiếp xúc cử tri, bà con chúng tôi phản ánh nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ngành chức năng cấm xe khiến  chúng tôi rất bất an".

Xe chở cát phá nát đường dân sinh - Ảnh 2.

Xe chở cát cày nát tuyến đường dân sinh

Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc tuyến đường dân sinh này hàng ngày có rất nhiều phương tiện lưu thông, đặc biệt là xe máy chở công nhân đi cạo mủ cao su, học sinh đi học.

Ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch UBND xã Ia O, tỉnh Gia Lai, cho biết thực tế xe chở cát từ điểm tập kết của Doanh nghiệp tư nhân Hữu Phước đi các ngả. Qua tiếp xúc cử tri, người dân phản ánh tình trạng xe chở cát làm hư hỏng đường khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn. "Hiện chúng tôi đã chỉ đạo Phòng Kinh tế xã phối hợp với lực lượng công an nắm tình hình, đồng thời kiểm tra xử lý theo thẩm quyền" - ông Thắm nói.

Tin liên quan

Người dân bức xúc chặn xe ben cày nát đường

Người dân bức xúc chặn xe ben cày nát đường

(NLĐO) - Nhiều năm sống chung với bụi đất, sình lầy do xe ben chở đá phá nát đường, người dân chịu không nổi đã chặn xe nhờ chính quyền can thiệp.

Quảng Nam: Dân chặn đoàn xe “hung thần” cày nát đường

(NLĐO) - Khoảng 14 giờ 24-6, hàng trăm người dân thôn Bích Trung, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành đã đồng loạt kéo nhau ra đường chặn đầu đoàn xe 24 chiếc chở đất loại từ 18 đến 20 tấn của Tập đoàn Xuân Thành. Đoàn xe này đã cày nát đuờng liên xã 104, gây ô nhiễm môi truờng.

Lâm Đồng: Người dân kêu khổ vì xe từ mỏ đá phá nát đường

(NLĐO) - Trước khi xảy ra vụ đá lăn vào rẫy cà phê làm hư hỏng nhiều tài sản của nông dân, người dân đã gửi đơn khắp nơi về việc xe chở đá từ mỏ đá phá nát con đường của xã.

