Khốn khổ vì xe chở cát phá nát đường dân sinh

Thời gian qua, nhiều người dân sinh sống tại làng Mít Kom, xã Ia O, tỉnh Gia Lai phản ánh tình trạng xe chở cát trọng tải lớn đã phá nát tuyến đường dân sinh.

Theo đó, hàng ngày, các xe tải chở cát từ điểm tập kết của Doanh nghiệp tư nhân Hữu Phước (làng Mít Kom, xã Ia O) tại khu vực bờ sông Sê San, sau đó di chuyển theo đường dân sinh khoảng 10 km trước khi ra tới Tỉnh lộ 664.

Xe chở cát trọng tải lớn, không che đậy hàng ngày chạy qua đường làng Mít Kom

Bà N.T.H (người dân làng Mít Kom) nói con đường trước nhà nhỏ, trọng tải thấp nhưng hàng ngày có rất nhiều xe chở cát lưu thông qua lại. Do đó, tuyến đường đã nhanh chóng bị hư hỏng, tạo thành những hố sâu, sống trâu khiến việc lưu thông của người dân gặp khó khăn, nguy hiểm.

"Đặc biệt vào ban đêm, xe chở cát chạy ầm ầm, không che đậy khiến bà con chúng tôi rất bất an. Xe chở cát chạy làm hư hỏng đường, mùa nắng thì bụi mù mịt, mưa thì lầy lội" - bà N.T.H nói.

Còn ông T.V.N (làng Mít Kom) nói rằng đầu đường giao với Tỉnh lộ 664 đã có biển báo trọng tải xe là 10 tấn, nhưng xe chở cát 40-50 tấn lưu thông qua thì đường hư hỏng là chuyện đương nhiên. "Đã nhiều lần tiếp xúc cử tri, bà con chúng tôi phản ánh nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ngành chức năng cấm xe khiến chúng tôi rất bất an".

Xe chở cát cày nát tuyến đường dân sinh

Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc tuyến đường dân sinh này hàng ngày có rất nhiều phương tiện lưu thông, đặc biệt là xe máy chở công nhân đi cạo mủ cao su, học sinh đi học.

Ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch UBND xã Ia O, tỉnh Gia Lai, cho biết thực tế xe chở cát từ điểm tập kết của Doanh nghiệp tư nhân Hữu Phước đi các ngả. Qua tiếp xúc cử tri, người dân phản ánh tình trạng xe chở cát làm hư hỏng đường khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn. "Hiện chúng tôi đã chỉ đạo Phòng Kinh tế xã phối hợp với lực lượng công an nắm tình hình, đồng thời kiểm tra xử lý theo thẩm quyền" - ông Thắm nói.