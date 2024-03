Không biết dùng AI, nguy cơ thất nghiệp cao

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang ảnh hưởng lớn đến những người tìm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT). Đây là nhóm lao động vốn đã quen với mức lương cao và lúc nào cũng được săn đón.

Nhưng tất cả đều phải đối mặt với một thực tế mới, đó là sự phát triển rất nhanh của AI. Hiện nay, dân IT phải học thêm về AI nếu vẫn mong muốn mức lương cao, phúc lợi hấp dẫn như những năm trước.

Các chuyên gia khuyên nhân sự ngành IT cần học thêm về AI để tồn tại

Nhu cầu tuyển dụng suy giảm

Ông Victor Janulaitis, Giám đốc điều hành công ty tư vấn Janco Associates (Mỹ), cho biết những nhân sự ngành IT bị sa thải gần đây khó tìm được công việc mới, bởi kỹ năng họ có và mức lương họ mong đợi không còn phù hợp với nhau.

Các doanh nghiệp đang ưu ái những người có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng khác bên cạnh chuyên môn. Trong đó, các vai trò như an ninh mạng, AI và khoa học dữ liệu được trọng dụng hơn.

Có nhiều lý do để nhân sự ngành IT phải lo ngại, điển hình là làn sóng sa thải trong ngành công nghệ vẫn tiếp diễn với nhịp độ đều đặn từ 2022 đến nay. Hơn nữa, mức lương mà các doanh nghiệp đang trả cho nhân sự IT nhìn chung cũng rất cao nên họ trở thành nhóm được "ưu tiên" cắt giảm để giảm chi phí doanh nghiệp.

Ông Janulaitis cho biết hai yếu tố, bao gồm việc thiếu hụt kỹ năng AI và kỳ vọng về lương của nhân sự, có thể sẽ dẫn đến tình trạng ít vị trí công việc IT mới được tạo ra trong năm nay.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy các vị trí công việc đang dần bị thay thế bởi tự động hóa và AI, đặc biệt như các dịch vụ IT cơ bản và vận hành trung tâm dữ liệu.

Sinh viên ngành trí tuệ nhân tạo đang được các doanh nghiệp săn đón

Ưu tiên AI tạo sinh

Các chuyên gia công nghệ cho rằng AI tạo sinh vẫn là ưu tiên hàng đầu về công nghệ của nhiều công ty. Điều này đã khiến những người lao động có kỹ năng về AI hoặc bất kỳ kỹ năng nào trong mô hình ngôn ngữ lớn sẽ được hưởng mức lương cao nhất.

Khảo sát mới đây của hãng Indeed (Nhật Bản), mức lương tiềm năng trung bình cho các kỹ năng AI tạo sinh là 174.727 USD/năm. Dữ liệu của Indeed cũng cho thấy các công việc liên quan đến AI tạo sinh trong năm 2023 đã tăng gấp 30 lần so với năm 2022. Tổng danh sách việc làm AI đã tăng 42% sau khi ChatGPT phát hành công khai công cụ này vào cuối năm 2022.

Các chuyên gia của Indeed tin rằng việc chuyển dịch nguồn lực nhân sự của doanh nghiệp sang AI, vốn đã bắt đầu ở các gã khổng lồ công nghệ, sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi các lĩnh vực khác đều bắt kịp với công nghệ mới.

Xu hướng này sẽ khiến những người tìm việc không có kiến thức về AI gặp nhiều bất lợi, trừ khi họ học được những kỹ năng đó.