Thời sự

Không cần mang tiền mặt khi đi phương tiện công cộng ở TPHCM

Ngọc Quý

(NLĐO) - Sự phối hợp giữa nhiều đơn vị cho thấy quyết tâm của TPHCM trong việc xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh.

Chiều 25-3, Sở Xây dựng TPHCM tổ chức lễ công bố hợp tác với Mastercard khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trong giao thông công cộng, hướng đến xây dựng đô thị thông minh.

TPHCM đẩy nhanh thanh toán không tiền mặt giao thông - Ảnh 1.

Lễ ký kết hợp tác giữa Sở Xây dựng TPHCM với Mastercard khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, thông tin phát triển giao thông công cộng gắn với thanh toán không tiền mặt là một trong những trụ cột của chuyển đổi số đô thị. Việc triển khai các mô hình thanh toán mở, cùng các nền tảng như MultiGo và MultiPass, đã giúp nâng cao trải nghiệm, tăng tính minh bạch và giảm phụ thuộc vào tiền mặt.

TPHCM đẩy nhanh thanh toán không tiền mặt giao thông - Ảnh 2.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bùi Hòa An phát biểu tại lễ ký kết

Đáng chú ý, từ ngày 25-3-2026, giải pháp Apple Pay với chế độ Express Transit chính thức được triển khai trên hệ thống giao thông công cộng, bao gồm metro số 1. Người dân có thể "chạm và đi" mà không cần mở khóa thiết bị. Cách này tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Đại diện Mastercard, ông Sharad Jain, cho rằng việc TPHCM triển khai mô hình thanh toán mở ngay từ giai đoạn đầu thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư duy quốc tế. Hệ thống này không chỉ giúp thanh toán thuận tiện mà còn cung cấp dữ liệu ẩn danh theo thời gian thực, hỗ trợ quy hoạch và tối ưu vận hành.

TPHCM đẩy nhanh thanh toán không tiền mặt giao thông - Ảnh 3.

Nghi thức ký kết giữa Mastercard và Sở Xây dựng TPHCM

Theo ông Sharad Jain, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị vận hành, ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ cho thấy quyết tâm của TPHCM trong việc xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh. Mastercard cam kết tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ phát triển thanh toán số tại Việt Nam.

Lễ công bố lần này đánh dấu việc hai bên thiết lập khuôn khổ hợp tác dài hạn, tập trung vào nghiên cứu, tư vấn, triển khai giải pháp thanh toán số, đào tạo và truyền thông, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, bền vững tại TPHCM.

91% khách metro thanh toán không tiền mặt

TPHCM đã từng bước triển khai thanh toán không tiền mặt theo mô hình EMV Open Loop trên metro số 1 và nhiều tuyến xe buýt. Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng phối hợp với Mastercard và Sacombank phát triển hệ thống thanh toán điện tử liên thông.

Hệ thống đã tích hợp giữa xe buýt và metro, kết nối buýt sông, xe đạp công cộng. Ứng dụng MultiGo (ra mắt tháng 4-2025) cho phép tra cứu lộ trình, mua vé, thanh toán đa phương thức; thẻ MultiPass hỗ trợ "tap-and-go".

Thanh toán không tiền mặt hiện phủ rộng. Trong đó, metro số 1 đạt khoảng 91% lượt khách dùng hệ thống này (7-2025 đến 1-2026). Xe buýt đã triển khai trên 120/179 tuyến với hơn 1.900 phương tiện; dự kiến phủ toàn bộ 2.200 xe buýt trợ giá trước tháng 6-2026.

Hành khách có thể thanh toán bằng thẻ quốc tế, thẻ nội địa, căn cước công dân hoặc QR qua các ví điện tử.

Thành phố cũng vận hành hệ thống lõi GoAFC đạt chuẩn PCI DSS, tích hợp quản lý vận hành, doanh thu và giám sát hành trình.

TP HCM: 3 tuyến xe buýt đầu tiên thanh toán không tiền mặt

TP HCM: 3 tuyến xe buýt đầu tiên thanh toán không tiền mặt

(NLĐO) - Chỉ cần có điện thoại thông minh, người dân đi xe buýt các tuyến số 1, 43 và 65 quét mã để thanh toán, không dùng tiền mặt.

Thêm phương thức thanh toán mới khi đi metro số 1

(NLĐO) - Tuyến metro số 1 chính thức chấp nhận thanh toán vé bằng ZaloPay từ ngày 6-6, giúp hành khách thuận tiện hơn khi di chuyển.

TP HCM: Hợp tác triển khai thanh toán thông minh trên các phương tiện giao thông công cộng

(NLĐO) - Việc hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông công cộng và triển khai các giải pháp thanh toán tích hợp trên tất cả các phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TP HCM, bao gồm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và hệ thống xe buýt.

