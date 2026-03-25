Không cần mang tiền mặt khi đi phương tiện công cộng ở TPHCM

Chiều 25-3, Sở Xây dựng TPHCM tổ chức lễ công bố hợp tác với Mastercard khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trong giao thông công cộng, hướng đến xây dựng đô thị thông minh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, thông tin phát triển giao thông công cộng gắn với thanh toán không tiền mặt là một trong những trụ cột của chuyển đổi số đô thị. Việc triển khai các mô hình thanh toán mở, cùng các nền tảng như MultiGo và MultiPass, đã giúp nâng cao trải nghiệm, tăng tính minh bạch và giảm phụ thuộc vào tiền mặt.

Đáng chú ý, từ ngày 25-3-2026, giải pháp Apple Pay với chế độ Express Transit chính thức được triển khai trên hệ thống giao thông công cộng, bao gồm metro số 1. Người dân có thể "chạm và đi" mà không cần mở khóa thiết bị. Cách này tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Đại diện Mastercard, ông Sharad Jain, cho rằng việc TPHCM triển khai mô hình thanh toán mở ngay từ giai đoạn đầu thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư duy quốc tế. Hệ thống này không chỉ giúp thanh toán thuận tiện mà còn cung cấp dữ liệu ẩn danh theo thời gian thực, hỗ trợ quy hoạch và tối ưu vận hành.

Theo ông Sharad Jain, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị vận hành, ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ cho thấy quyết tâm của TPHCM trong việc xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh. Mastercard cam kết tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ phát triển thanh toán số tại Việt Nam.

Lễ công bố lần này đánh dấu việc hai bên thiết lập khuôn khổ hợp tác dài hạn, tập trung vào nghiên cứu, tư vấn, triển khai giải pháp thanh toán số, đào tạo và truyền thông, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, bền vững tại TPHCM.