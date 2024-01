Không cho tiền trực tiếp, không phát quà từ thiện ngoài đường...

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác quản lý, tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn TP HCM.

Theo đó, UBND TP HCM giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức triển khai tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội. Cạnh đó là treo các khẩu hiệu tuyên truyền, vận động người dân không cho tiền trực tiếp các đối tượng xin ăn trên đường phố.

UBND TP HCM cũng giao Công an thành phố tăng cường công tác chỉ đạo Công an quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn thường xuyên rà soát địa bàn; phối hợp với Tổ công tác của các địa phương tập trung kịp thời đối tượng lang thang xin ăn. "Theo dõi, điều tra, đưa ra xét xử các đối tượng chăn dắt trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật xin ăn để trục lợi" - UBND TP HCM giao nhiệm vụ.

UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức có nhiệm vụ tăng cường các giải pháp về quản lý địa bàn. Hướng dẫn, vận động tổ chức, cá nhân làm việc từ thiện giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người cao tuổi không nơi nương tựa (nếu có) thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức từ thiện xã hội tại địa phương. Không phát quà từ thiện ngoài đường gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đảm bảo việc trợ giúp đúng đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự.

"Quản lý danh sách trẻ em, người lang thang xin ăn có địa chỉ cư trú trên địa bàn quản lý; tăng cường giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên tự lực trong cuộc sống, không để xảy ra trường hợp đi lang thang xin ăn" - UBND TP HCM yêu cầu UBND các địa phương.

UBND TP HCM cũng đề nghị VKSND thành phố, TAND thành phố xét xử công khai điển hình một số vụ án chăn dắt trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật xin ăn để trục lợi.

Đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên thường xuyên, liên tục tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không cho tiền trực tiếp các đối tượng xin ăn. Người dân có lòng hảo tâm nên gửi tiền hoặc hiện vật đến quỹ từ thiện của các tổ chức, hội, đoàn thể có chức năng hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng người yếu thế nhằm đảm bảo hỗ trợ, giúp đỡ đúng đối tượng.

Trước đó, Báo Người Lao Động có loạt bài Lật tẩy chiêu trò "trục lợi tình thương". Loạt bài phản ánh tình trạng nhiều cá nhân dù không thực sự khó khăn nhưng chọn cách giả làm người vô gia cư, sống lang thang để xin quà từ thiện từ nhà hảo tâm. Tình trạng này làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Để dễ dàng lấy được tình thương của nhà hảo tâm, nhóm người này đã dùng nhiều chiêu trò, mánh khóe. Phần lớn quà từ thiện nhận được đều mang đi bán.