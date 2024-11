Không chọn bên

Pennsylvania là bang chiến trường cuối cùng được hai ứng viên Kamala Harris (Đảng Dân chủ) và Donald Trump (Đảng Cộng hòa) chọn dự mít tinh để vận động tranh cử tổng thống (TT) Mỹ vào chiều và tối 4-11 (5-11, giờ Việt Nam).

Tại TP Reading, bang Pennsylvania, báo chí Mỹ miêu tả bà Harris "đến gõ cửa từng nhà". Còn ở TP Pittsburgh cùng bang, nữ ứng viên hô vang trước đám đông ủng hộ mình: "Chiến dịch của chúng ta đã chạm tới nguyện vọng và mơ ước của người dân Mỹ. Đã tới lúc cần có thế hệ lãnh đạo mới tại Mỹ".

Còn ông Donald Trump thì không quên nói về phong trào MAGA (Make America Great Again - Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại), đồng thời nhắc lại chuyện mình bị ám sát hụt hồi tháng 7-2024 ở quận Butler tại chính bang Pennsylvania này, rồi ngạo nghễ tuyên bố: "Chúa đã cứu tôi để tôi cứu nước Mỹ" (!).

Cũng như lần tranh cử TT đầu tiên từ hơn 8 năm trước, lần này ông Donald Trump vẫn lấy khẩu hiệu "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại"; còn bà Kamala Harris thì chọn "Cùng nhau, chúng ta có thể chiến thắng!" (Together, We Can Win This!).

Về mặt ngôn từ, có thể thấy câu khẩu hiệu của phó TT da màu gốc Á thể hiện thái độ ôn hòa song cũng không giấu mục tiêu mạnh mẽ: chiến thắng (win). Và đây cũng là từ khóa được bà sử dụng xuyên suốt chiến dịch tranh cử, qua một số khẩu hiệu trước đó: Let's Win; When We Fight, We Win…

Còn khẩu hiệu tranh cử của ông Trump thật ra không mới, chỉ là câu biến thể của "Let's Make America Great Again" (Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) do ứng viên Ronald Reagan đưa ra trong cuộc vận động tranh cử TT Mỹ hồi năm 1980. Giới quan sát quốc tế bình luận rằng việc tỉ phú người Mỹ cả hai lần chạy đua vào Nhà Trắng cách nhau 8 năm đều chọn một câu khẩu hiệu na ná nội dung của tiền nhiệm xa xưa phải chăng thể hiện sự hoài niệm của giới tài phiệt nước này về thời kỳ hoàng kim của Mỹ quốc trong quá khứ, cách đây tầm nửa thế kỷ, khi Mỹ vượt lên trên tất cả trở thành quốc gia siêu cường?

Bây giờ Mỹ vẫn là siêu cường, nhưng vị thế số 1 của nước này đang bị đe dọa. Trong một số địa hạt, nước Mỹ nay không còn giữ được vai trò dẫn đầu. Giá trị Mỹ, lợi ích Mỹ - theo góc nhìn của ông Trump - đã bị "sút giảm", "tước đoạt". Và gần như không một người Mỹ "chánh tông" nào mong muốn điều đó. Thế nên, ai cũng muốn "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" - ông Trump đánh vào tâm lý ấy, kích hoạt lòng tự tôn dân tộc của cử tri để được ủng hộ.

Nhưng luôn có sự khác nhau giữa khẩu hiệu và thực tế. Thực thi chương trình hành động mới là điều quan trọng nhất. Trong chương trình hành động, 5 nội dung lớn thể hiện quan điểm đối lập rõ nét giữa hai ứng viên là: kinh tế, di dân, chính sách đối ngoại, quyền phá thai, khí hậu; và hầu hết các vấn đề đều có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Vì thế, cả thế giới đang dõi theo từng lá phiếu ở nước Mỹ và sau đó trông đợi tân TT có nói đi đôi với làm hay không...

Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Chúng ta không chọn bên mà chọn lẽ phải, công lý và công bằng. Mỹ và Việt Nam trải qua 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, năm 2023 đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Vì cả hai quốc gia có sự song trùng về lợi ích, nên TT mới - dù là ông Donald Trump hay bà Kamala Harris - thì Việt Nam vẫn mong muốn hợp tác sâu rộng với chính quyền Mỹ để triển khai hiệu quả, thực chất những cam kết trong Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tiến tới nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững - như cam kết trong Tuyên bố chung vào tháng 9-2023, tại Hà Nội. n