Không có chuyện sử dụng camera AI giám sát giao thông tại Đà Nẵng từ hôm nay

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Không có chuyện sử dụng camera AI giám sát giao thông tại Đà Nẵng từ hôm nay

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Công an TP Đà Nẵng vừa thông tin về tình hình vận hành hệ thống camera AI giám sát tại một số nút giao thông trên địa bàn.

Ngày 13-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết một số hội, nhóm, tài khoản mạng xã hội đang lan truyền thông tin về việc hệ thống camera giám sát AI tại một số nút giao thông trên địa bàn sẽ chính thức hoạt động từ hôm nay.

Không có chuyện sử dụng camera AI giám sát giao thông tại Đà Nẵng từ hôm nay - Ảnh 1.

Thông tin thất thiệt về camera AI giám sát giao thông lan truyền trên mạng xã hội

Công an TP Đà Nẵng khẳng định thông tin trên là không chính xác, đồng thời đề nghị người dân không lan truyền, chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng để tránh gây hoang mang dư luận.

Theo Công an TP Đà Nẵng, thời gian qua, đơn vị đã đầu tư, xây dựng và đưa vào khai thác hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Hệ thống này, đặc biệt là các camera được tích hợp phần mềm thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đã phát huy hiệu quả cao trong việc chủ động phát hiện, ghi nhận và xử lý kịp thời nhiều vi phạm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức người dân, phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông.

Về kế hoạch sắp tới, Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng độ bao phủ của hệ thống camera giám sát thông minh, ứng dụng AI để chủ động hơn nữa trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan trật tự, an toàn giao thông.

Công an TP Đà Nẵng rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của mọi người dân sinh sống, làm việc trên địa bàn để xây dựng môi trường giao thông "văn minh, an toàn, hiện đại".

Tin liên quan

Camera an ninh bắt trọn khoảnh khắc đối tượng đi ô tô nhanh tay trộm chó ở Tây Ninh

Camera an ninh bắt trọn khoảnh khắc đối tượng đi ô tô nhanh tay trộm chó ở Tây Ninh

(NLĐO) - Một người đàn ông ngồi ghế sau ô tô mở cửa bước xuống thực hiện hành vi bắt trộm chó ở vùng quê Tây Ninh

Camera ghi cận cảnh màn móc túi ở chợ Tân Quy, TPHCM

(NLĐO) - Nghi phạm móc túi ở chợ Tân Quy mau chóng bị lực lượng công an bắt giữ.

Thanh Hóa chi 170 tỉ đồng lắp camera AI

(NLĐO)- Tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt 170 tỉ đồng lắp đặt 1.100 camera AI tại 12 xã, phường nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

mạng xã hội trí tuệ nhân tạo an ninh trật tự Công an Thành phố Thành phố Đà Nẵng camera AI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo