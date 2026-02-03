Không có quy định "tiền rác tháng 13" tại TP HCM, sao vẫn thu, không đóng gần như không được?

Thời gian gần đây, nhiều người dân tại TPHCM phản ánh việc bị thu thêm khoản phí thu gom rác sinh hoạt vào dịp cận Tết Nguyên đán, thường được gọi là "tiền rác tháng 13".

Theo phản ánh, việc thu thêm tiền rác vào cuối năm đã tồn tại trong nhiều năm, song người dân không nhận được thông báo hay văn bản chính thức giải thích rõ ràng, dẫn đến tâm lý hoài nghi, thậm chí cảm giác bị áp đặt.

Không có quy định thu "tiền rác tháng 13" tại TP HCM

Trao đổi với phóng viên, đại diện một số công ty thu gom rác trên địa bàn TPHCM khẳng định không có chủ trương thu tiền rác tháng 13.

Cụ thể,

và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TP Thủ Đức cho biết từ trước đến nay không thu thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài quy định đối với các hộ dân trong khu vực phụ trách. Các đơn vị này cũng đã quán triệt rõ ràng đến đội ngũ công nhân thu gom nhằm tránh gây hiểu lầm, bức xúc cho người dân; trường hợp công nhân tự ý thu thêm hoặc gây áp lực sẽ bị xử lý theo quy định nội bộ.

Liên quan vấn đề này, đại diện UBND phường Bình Đông cho biết căn cứ Quyết định số 67/2025/QĐ-UBND ngày 7-5-2025 của UBND TPHCM, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được thu theo tháng, với mức giá áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn thành phố. Các quy định hiện hành không cho phép thu thêm khoản phí dưới hình thức "tiền rác tháng 13" hoặc bất kỳ khoản thu ngoài quy định nào khác.

Để đảm bảo việc thu giá dịch vụ đúng quy định, tránh gây hiểu nhầm và bức xúc trong Nhân dân, UBND phường Bình Đông đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thực hiện thu đúng, thu đủ, đúng mức giá và đúng phương thức theo quy định của thành phố. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và tuyên truyền để người dân nắm rõ các quy định liên quan, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Dịp cận Tết, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn TPHCM tăng cao

Theo luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TPHCM), mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt hiện nay được áp dụng theo Quyết định số 67/2025/QĐ-UBND. Không có quy định pháp luật nào cho phép thu "tiền rác tháng 13". Việc người dân hỗ trợ thêm cho công nhân thu gom rác, nếu có, chỉ mang tính tự nguyện, không phải nghĩa vụ bắt buộc.

"Người dân có quyền từ chối đóng khoản tiền này và phản ánh, khiếu nại đến UBND phường/ xã hoặc UBND tỉnh, thành phố nơi các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật" - Theo luật sư Trần Minh Hùng nói.