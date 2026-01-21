HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xử lý lượng rác tăng gấp đôi tại TPHCM dịp Tết

QUỐC ANH

(NLĐO) - Cứ 3 ngày cuối mỗi năm âm lịch, lượng rác thải sinh hoạt tại TPHCM tăng từ 140-200% so với ngày thường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có công văn gửi UBND thành phố về thực hiện công tác vệ sinh môi trường phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Rác thải tăng 140-200%

Theo sở này, hằng năm trong dịp cao điểm lễ, Tết, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phải thu gom, vận chuyển về các khu xử lý thường tăng cao so với thường ngày do hoạt động vệ sinh nhà cửa, đường phố, trang trí Tết, hoạt động mua sắm, tiêu dùng tăng cao.

Theo thống kê thực tế, cứ 3 ngày cuối mỗi năm âm lịch, lượng rác thải sinh hoạt tại TPHCM tăng từ 140-200% so với ngày thường.

- Ảnh 1.

Lượng chất thải rắn sinh hoạt dịp Tết tăng gấp đôi ngày thường.

Vì vậy, nhằm bảo đảm chất lượng vệ sinh môi trường, góp phần làm sạch đẹp đường phố trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND TPHCM xem xét, chấp thuận và chỉ đạo các nội dung theo thường lệ hằng năm.

Làm việc cả ngày lẫn đêm, nghỉ Mùng 1, Mùng 2

Theo đó, cho phép toàn ngành vệ sinh làm việc cả ngày lẫn đêm và các phương tiện chuyên dụng được lưu thông trong thời gian cao điểm từ ngày 14-2 đến hết ngày 22-2 (từ ngày 27 tháng 12 Âm lịch đến hết Mùng 6 Tết). Việc trên nhằm tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên toàn địa bàn thành phố, đặc biệt là đối với các khu vực tổ chức đường hoa xuân và các địa điểm tổ chức lễ hội pháo hoa vào ngày giao thừa.

Các phương tiện chuyên dụng được yêu cầu bảo đảm chất lượng vệ sinh, không để phát sinh tình trạng rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt và nước rỉ rác gây ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động thu gom, vận chuyển.

Các đơn vị trong ngành vệ sinh được nghỉ ngày Mùng 1, Mùng 2 Tết.

- Ảnh 3.

Thu gom rác vào buổi tối tại phường Linh Xuân.

Còn trong thời gian này, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã tùy theo điểu kiện cụ thể tại địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ thực hiện việc bố trí đủ số lượng nhân sự, phương tiện chuyên dụng phù hợp để duy trì công tác quét dọn vệ sinh đường phố, khu vực công cộng; thu gom, vệ sinh thùng rác công cộng, vớt rác trên sông, kênh, rạch, bờ biển,...Vận chuyển chất thải sinh hoạt tại các tuyến đường chính trên địa bàn nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh, mỹ quan đô thị của thành phố trong những ngày Tết nguyên đán.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị cho phép xe xúc hoạt động tại một số điểm tập kết phát sinh nhiều chất thải rắn sinh hoạt trên các tuyến đường của thành phố.

UBND cấp xã chủ động quyết định việc sử dụng xe xúc để phục vụ cho công tác duy trì chất lượng vệ sinh đô thị trên các tuyến đường trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.


