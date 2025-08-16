HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Không gian thờ gia đình Việt: Nơi lưu giữ hồn thiêng và kết nối cội nguồn

PV

Không gian thờ trong gia đình được bài trí đúng chuẩn văn hóa Việt không chỉ tạo nên sự trang nghiêm, mà còn có thể mang lại vượng khí, tài lộc và bình an.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ những "nguyên tắc vàng" để bài trí phòng thờ sao cho đúng và đủ. Bài viết này sẽ đi sâu phân tích những sai lầm thường gặp và đưa ra những hướng dẫn chi tiết để bạn có thể bài trí một gian thờ chuẩn chỉnh và phù hợp kinh tế mỗi nhà.

Gian thờ không cần xa hoa nhưng phải đầy đủ và trang nghiêm

Trong quan niệm xưa nay, bàn thờ là nơi linh thiêng, cần sự yên tĩnh và thanh tịnh tuyệt đối. Vì vậy, không gian thờ cúng lý tưởng phải nằm ở vị trí cao nhất, sạch sẽ và trang trọng nhất trong nhà. Đối với nhà phố, nhà ống, phòng thờ nên được đặt ở tầng cao nhất, tránh các phòng ốc khác đè lên, để không bị ảnh hưởng bởi sinh hoạt thường ngày và đảm bảo sự tôn nghiêm.

Cần tránh đặt bàn thờ dưới xà ngang, gần nhà vệ sinh, nhà bếp hoặc đối diện cửa chính, vì những vị trí này có thể tạo ra luồng khí xấu, ảnh hưởng đến tài lộc.

Về màu sắc và ánh sáng, nền tường nên sử dụng các gam màu trầm ấm như nâu, vàng kem để tạo cảm giác bình yên, cổ kính. Ánh sáng trong phòng thờ cần dịu nhẹ, ấm áp, không quá chói lóa. Các loại đèn treo, đèn âm tường hoặc đèn led ánh sáng vàng là lựa chọn phù hợp. Ánh sáng không nên chiếu thẳng vào người hành lễ.

Không gian thờ gia đình Việt: Nơi lưu giữ hồn thiêng và kết nối cội nguồn- Ảnh 1.

Bàn thờ gia tiên trang trọng với đồ thờ Bát Tràng men rạn khắc hoa sen

Chọn bộ đồ thờ gia tiên phù hợp và có chất lượng tốt

Tại Việt Nam, đồ thờ gốm sứ Bát Tràng luôn là sự lựa chọn hàng đầu của đại đa số gia đình Việt bởi chất lượng, vẻ đẹp và ý nghĩa sâu sắc. Nếu cần tham khảo một địa chỉ uy tín để mua sắm đồ thờ, bạn có thể tìm đến Không Gian Gốm Bát Tràng.

Không Gian Gốm Bát Tràng là chuỗi cửa hàng chuyên cung cấp các giải pháp đồ thờ cúng với mức giá tại xưởng sản xuất.

Đồ thờ Bát Tràng chính gốc làng nghề được chế tác từ nguồn đất sét cao cấp, nung ở nhiệt độ trên 1200°C, loại bỏ hoàn toàn tạp chất, đảm bảo độ bền vĩnh cửu và an toàn cho sức khỏe.

Đầy đủ và đa dạng của các dòng men:

Đồ thờ men rạn cổ: Với các vết rạn nhỏ li ti trên bề mặt, men rạn mang lại vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc, tôn lên sự trang nghiêm và lòng thành kính đối với tổ tiên.

Đồ thờ men lam truyền thống: Sự kết hợp giữa men trắng ngà và họa tiết hoa văn màu xanh lam tạo nên vẻ đẹp trang nhã, thanh tịnh, phù hợp với hầu hết không gian thờ lớn nhỏ.

Đồ thờ vẽ vàng: Đây là các dòng sản phẩm cao cấp, được vẽ vàng 24K trên nền men, mang lại sự sang trọng, quyền quý và thịnh vượng.

Một bộ đồ thờ gốm sứ Bát Tràng đầy đủ thường bao gồm bát hương, ống hương, kỷ chén, bát sâm, lọ hoa, mâm bồng, đèn dầu, nậm rượu... Tất cả được sắp xếp theo một nguyên tắc nhất định, tạo nên một tổng thể hài hòa và trang nghiêm.

Không gian thờ gia đình Việt: Nơi lưu giữ hồn thiêng và kết nối cội nguồn- Ảnh 2.

Đỉnh hạc thờ được chế tác thủ công tại xưởng gốm làng nghề Bát Tràng

Một số lưu ý khi bài trí bàn thờ gia tiên

Việc sắp đặt các vật phẩm trên bàn thờ cũng cần tuân thủ những nguyên tắc nhất định để đảm bảo sự tôn nghiêm và hài hòa về phong thủy.

Bát hương: Thường có ba bát hương: bát lớn nhất ở giữa thờ Thần linh, Thổ công; hai bát nhỏ hai bên thờ Gia tiên và Bà Cô Tổ.

Ảnh thờ: Sắp xếp theo nguyên tắc "Nam tả - Nữ hữu", tức là nam ở bên trái, nữ ở bên phải khi nhìn từ ngoài vào. Thế hệ trước đặt ở vị trí cao hơn thế hệ sau.

Các vật phẩm khác: Lọ hoa đặt ở hai bên, mâm bồng ở phía trước để đựng hoa quả, đèn dầu hoặc nến đặt ở hai bên bát hương...

Tránh để đồ không liên quan trên bàn thờ, chỉ nên để các vật phẩm thờ cúng. Tuyệt đối không đặt hoa giả, trái cây giả hay các vật dụng không liên quan khác. Phía dưới bàn thờ cần giữ sạch sẽ, gọn gàng, tránh đặt bể cá hay đồ điện tử.

Vận chuyển và lắp đặt bộ bàn thờ Bát Tràng tại gia cho các gia đình

Với mong muốn mang đến sự an tâm và tiện lợi cho mọi gia đình, Không Gian Gốm Bát Tràng không chỉ là nơi cung cấp các sản phẩm đồ thờ gốm sứ chất lượng mà còn là đơn vị tiên phong trong dịch vụ:

Không Gian Gốm sẵn sàng khảo sát và đo đạc phòng thờ, tư vấn kích thước bàn thờ và bộ đồ thờ sao cho phù hợp với kiến trúc nhà.

Hỗ trợ tư vấn chuyên sâu về màu men gốm phù hợp với bản mệnh gia chủ, giúp tăng cường vượng khí và tài lộc.

Dịch vụ giao hàng tận nơi, chính sách bảo hành và đổi trả minh bạch.

Không gian thờ gia đình Việt: Nơi lưu giữ hồn thiêng và kết nối cội nguồn- Ảnh 3.

Bộ đồ thờ Bát Tràng gốm sứ men lam vẽ vàng trưng bày tại showroom Không Gian Gốm Bát Tràng 98 Võ Thị Sáu (Quận 1 cũ), TP HCM

Một không gian thờ cúng chuẩn chỉnh tại gia còn là cách để gia đình thể hiện sự trân trọng, hiếu kính với cội nguồn. Hy vọng với những thông tin chi tiết trên, bạn đọc sẽ có thêm kinh nghiệm để tôn trí một không gian thờ cúng vừa trang nghiêm, vừa ấm cúng và mang lại nhiều bình an may mắn cho gia đình.

Thông tin liên hệ:

Không Gian Gốm Bát Tràng - Hệ thống gốm sứ giá xưởng
Cửa hàng chính: 96-98 Võ Thị Sáu, phường Tân Định (Quận 1 cũ), TP HCM
Hotline: 0912 809 908
Website chuyên đồ thờ Bát Tràng: www.dothobattrang.vn

Tin liên quan

Gốm sứ truyền thống giữa biến động kinh tế: giá cả tăng, niềm tin có còn?

Gốm sứ truyền thống giữa biến động kinh tế: giá cả tăng, niềm tin có còn?

Kinh tế biến động tác động mạnh đến thị trường gốm sứ. Liệu gốm sứ Bát Tràng còn giữ được vị thế và sức cạnh tranh về giá?

Gốm sứ Bát Tràng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo