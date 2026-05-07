Giáo dục

Không khí đặc biệt ở lớp luyện thi miễn phí ở TPHCM

Huế Xuân

(NLĐO) - Dù thiếu bàn học, phải tận dụng khung giờ tối muộn, thế nhưng lớp học đặc biệt của trường THPT Nguyễn Hữu Cầu vẫn luôn ngập tràn tiếng cười.

Mặc kệ những con mưa đầu mùa bất chợt của tháng 5, lớp học đặc biệt ở Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (xã Bà Điểm, TPHCM) vẫn duy trì số lượng học sinh ôn thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) phần ngôn ngữ tiếng Việt rất đầy đủ.

Tuần nào cũng vậy, sau 18 giờ ngày thứ 3 và thứ 5, phòng hội trường trở thành phòng học đặc biệt dành cho các sĩ tử. Đây là lớp luyện thi miễn phí do thầy Nguyễn Minh Hiếu, giáo viên môn Ngữ văn của trường hướng dẫn.

Năm 2025, khi lứa học sinh đầu tiên của chương trình GDPT 2018 bước vào kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM, thầy Hiếu đã không khỏi trăn trở: "Nhiều em gặp khó khăn khi đối diện với các kiến thức ngôn ngữ học, đặc biệt là kỹ năng xử lý ngữ liệu. Các em không xác định được ý nghĩa cốt lõi của văn bản để đưa ra lựa chọn chính xác".

Từ trăn trở đó, thầy đã đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường mở lớp ôn tập miễn phí, nhằm tiếp sức cho học sinh trong giai đoạn quan trọng. Năm 2026, lớp học tiếp tục được duy trì với tổng số lượng học sinh hơn 600 em.

Do số lượng học sinh quá đông, thầy Hiếu phải chia thành 2 buổi giải đề mỗi tuần. Ở giai đoạn "nước rút" của kỳ thi ĐGNL đợt 2, lớp có hơn 350 học sinh cùng ôn tập.

Người đến trước thì ngồi sát nhau, nhường chỗ trống cho những người đến sau. Không có bàn học nhưng các em đều ôn tập rất chăm chỉ, nghiêm túc.

Hơn 20 giờ, lớp học vẫn còn rất "nhiệt", học sinh say sưa giải đề, thảo luận. Ở lớp học này, học sinh không cần đóng thêm khoản tiền nào, kể cả tài liệu ôn tập cũng được nhà trường chi trả.

"Trước khi vào lớp, thầy Hiếu yêu cầu rất khắt khe là học sinh phải ăn no để đảm bảo sức khỏe. Tuyệt đối không được ôn tập quá sức" - em Hoàng Mai, học sinh lớp 12A8 chia sẻ.

Phòng hội trường chật kín, một số học sinh đến sau nhẹ nhàng kê thêm bàn ở phía ngoài, tránh làm ồn đến những bạn đang ngồi phía trước.

"Thầy ơi, con thấy tài liệu này hay lắm, thầy tham khảo để soạn đề cho tụi con với!". Câu nói đơn giản nhưng chứa đựng nhiều tình cảm và sự tin yêu của học trò. Thầy Hiếu kể, nhiều học sinh đi học thêm các khóa online, có tài liệu hay đều chủ động gửi về cho thầy tham khảo, từ đó góp phần làm phong phú thêm bộ đề ôn tập cho cả lớp.

"Điều em ấn tượng nhất chính là cách dạy rất hóm hỉnh và năng lượng tích cực từ thầy. Với mỗi đáp án, thầy đều phân tích rất cụ thể, đưa ra những dẫn chứng dễ hình dung, dễ nhớ nhất. Dù không dạy trực tiếp lớp chính khóa nhưng thầy có thể nhớ hầu hết tên, biệt danh, sở thích của học sinh lớp 12 ở trường" - Tuấn Minh, học sinh lớp 12A7 bày tỏ.

Gần 20 giờ 30 phút, mặc dù lớp học đã kết thúc nhưng vẫn còn nhiều học sinh nán lại nhờ thầy hướng dẫn thêm.Ở kỳ thi ĐGNL đợt 1, trường THPT Nguyễn Hữu Cầu có 535 học sinh dự thi. Trong đó, có 161 học sinh trên 900 điểm, 9 học sinh trên 1.000 điểm. Điểm trung bình thi của trường là 848 điểm.

Kỳ thi ĐGNL đợt 2 năm 2026 diễn ra ngày 24-5. Năm 2026, có gần 120 trường ĐH - CĐ trong và ngoài hệ thống ĐHQG TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Lịch sử, địa lý được chọn nhiều nhất

