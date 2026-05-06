HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Giảng dạy ĐH: AI không thể thay vai giảng viên

N. Huy

(NLĐO)- Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo phải bảo đảm hỗ trợ, không thay thế vai trò của giảng viên.

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục ĐH (GDĐH) nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất cho việc triển khai công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ liên quan trong toàn hệ thống. Dự thảo áp dụng cho các cơ sở GDĐH, tổ chức, cá nhân tham gia đào tạo, nghiên cứu, quản lý cũng như doanh nghiệp cung cấp nền tảng, giải pháp công nghệ phục vụ lĩnh vực này.

Siết ứng dụng AI trong đại học: Không thay thế giảng viên - Ảnh 1.

Hình được tạo bởi AI

Theo dự thảo, việc ứng dụng công nghệ sẽ được triển khai toàn diện từ đào tạo, kiểm tra đánh giá đến nghiên cứu khoa học và quản trị. Các trường được chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp nhưng phải bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, không làm ảnh hưởng đến liêm chính học thuật.

Trong đào tạo, công nghệ và AI có thể được sử dụng trong nhiều mô hình như dạy học trực tuyến, kết hợp hoặc cá thể hóa học tập dựa trên dữ liệu. Công nghệ cũng hỗ trợ theo dõi tiến độ học tập, tư vấn, định hướng nghề nghiệp và cải tiến chương trình đào tạo.

Điểm đáng chú ý là dự thảo khẳng định AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế giảng viên. Việc sử dụng AI phải bảo đảm minh bạch, có thể giải trình, không làm sai lệch kết quả học tập và tuân thủ nghiêm các quy định về liêm chính học thuật.

Trong kiểm tra, đánh giá, các cơ sở GDĐH được phép ứng dụng công nghệ và AI nhưng phải bảo đảm chính xác, khách quan và công bằng, phù hợp chuẩn đầu ra.

Dự thảo yêu cầu xác thực danh tính người học, kiểm soát toàn bộ quá trình thi, đồng thời bảo đảm khả năng truy vết và lưu trữ dữ liệu. Quy định về công khai tiêu chí đánh giá, cơ chế phúc tra cũng được nhấn mạnh.

Một nội dung quan trọng khác là siết chặt liêm chính học thuật trong môi trường số. Dự thảo liệt kê rõ các hành vi vi phạm như sử dụng AI để gian lận, đạo văn, giả mạo dữ liệu hoặc nhờ người khác làm thay nhiệm vụ học tập. Các trường phải xây dựng quy định nội bộ, thiết lập cơ chế giám sát, xử lý vi phạm và tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức.

Bên cạnh đó, dự thảo thúc đẩy quản trị ĐH dựa trên dữ liệu, yêu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, có khả năng kết nối, chia sẻ và bảo đảm an toàn. Hạ tầng số và năng lực số cho giảng viên, cán bộ quản lý, người học cũng phải được phát triển tương ứng.

Khi được ban hành, thông tư được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI một cách có trách nhiệm trong GDĐH, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng và bảo vệ tính minh bạch trong môi trường học thuật.

Tin liên quan

4.500 đoàn viên, thanh niên TPHCM sẽ được đào tạo "thực chiến" về trí tuệ nhân tạo

4.500 đoàn viên, thanh niên TPHCM sẽ được đào tạo "thực chiến" về trí tuệ nhân tạo

(NLĐO) - Chương trình đặt mục tiêu bồi dưỡng cho 4.500 học viên là cán bộ Đoàn, đoàn viên tại 168 phường, xã, đặc khu và các cơ sở trực thuộc.

Khởi động cuộc thi trí tuệ nhân tạo cho học sinh trung học

(NLĐO)- Cuộc thi công nghệ dành cho Học sinh THPT và Trung cấp nghề trên toàn quốc nhằm khuyến khích và hướng dẫn việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào 4 cuộc thi trực tuyến về an toàn giao thông

(NLĐO) - Đối với ngành giáo dục, việc giáo dục ý thức, hình thành văn hóa giao thông an toàn cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và cần đổi mới.

công nghệ số trí tuệ nhân tạo ứng dụng công nghệ AI định hướng nghề nghiệp giáo dục đại học
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo