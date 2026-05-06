Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục ĐH (GDĐH) nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất cho việc triển khai công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ liên quan trong toàn hệ thống. Dự thảo áp dụng cho các cơ sở GDĐH, tổ chức, cá nhân tham gia đào tạo, nghiên cứu, quản lý cũng như doanh nghiệp cung cấp nền tảng, giải pháp công nghệ phục vụ lĩnh vực này.

Theo dự thảo, việc ứng dụng công nghệ sẽ được triển khai toàn diện từ đào tạo, kiểm tra đánh giá đến nghiên cứu khoa học và quản trị. Các trường được chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp nhưng phải bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, không làm ảnh hưởng đến liêm chính học thuật.

Trong đào tạo, công nghệ và AI có thể được sử dụng trong nhiều mô hình như dạy học trực tuyến, kết hợp hoặc cá thể hóa học tập dựa trên dữ liệu. Công nghệ cũng hỗ trợ theo dõi tiến độ học tập, tư vấn, định hướng nghề nghiệp và cải tiến chương trình đào tạo.

Điểm đáng chú ý là dự thảo khẳng định AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế giảng viên. Việc sử dụng AI phải bảo đảm minh bạch, có thể giải trình, không làm sai lệch kết quả học tập và tuân thủ nghiêm các quy định về liêm chính học thuật.

Trong kiểm tra, đánh giá, các cơ sở GDĐH được phép ứng dụng công nghệ và AI nhưng phải bảo đảm chính xác, khách quan và công bằng, phù hợp chuẩn đầu ra.

Dự thảo yêu cầu xác thực danh tính người học, kiểm soát toàn bộ quá trình thi, đồng thời bảo đảm khả năng truy vết và lưu trữ dữ liệu. Quy định về công khai tiêu chí đánh giá, cơ chế phúc tra cũng được nhấn mạnh.

Một nội dung quan trọng khác là siết chặt liêm chính học thuật trong môi trường số. Dự thảo liệt kê rõ các hành vi vi phạm như sử dụng AI để gian lận, đạo văn, giả mạo dữ liệu hoặc nhờ người khác làm thay nhiệm vụ học tập. Các trường phải xây dựng quy định nội bộ, thiết lập cơ chế giám sát, xử lý vi phạm và tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức.

Bên cạnh đó, dự thảo thúc đẩy quản trị ĐH dựa trên dữ liệu, yêu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, có khả năng kết nối, chia sẻ và bảo đảm an toàn. Hạ tầng số và năng lực số cho giảng viên, cán bộ quản lý, người học cũng phải được phát triển tương ứng.

Khi được ban hành, thông tư được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI một cách có trách nhiệm trong GDĐH, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng và bảo vệ tính minh bạch trong môi trường học thuật.