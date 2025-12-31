Không khí đón năm mới 2026 tại TPHCM và khắp cả nước
(NLĐO) - Không khí đón năm mới 2026 tràn ngập khắp TPHCM và các tỉnh thành. Người dân háo hức tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để đợi xem countdown.
Ghi nhận tại TPHCM, khoảng 19 giờ, các tuyến đường trung tâm đông nghẹt người đổ về vui chơi. Ghi nhận tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Đồng Khởi, xe cộ qua lại khó khăn, có hiện tượng ùn ứ.
Còn tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân đến đây từ sớm để "xí chỗ" đợi xem countdown.
Khu vực trung tâm TPHCM đông nghẹt người
