Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trở lạnh, miền Trung mưa to

Hiện nay 19-10, bộ phận không khí lạnh đang tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo chiều tối và đêm nay 19-10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng yếu đến khu vực Đông Bắc Bộ.



Cảnh báo nhiều địa phương mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa

Từ ngày 20 đến 22-10, khối không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng xuống Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 20-10, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến tại đồng bằng và Thanh Hóa 19-21°C, trung du và vùng núi 17-19°C, vùng núi cao dưới 16°C.

Khu vực Hà Nội có mưa rào, dông vài nơi; từ đêm 20-10 trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-21°C.

Trên biển, do tác động của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão Fengshen, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật 7-8, biển động. Vùng biển phía Đông có gió cấp 6-7, gần tâm bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 12, sóng cao 2-6 m, biển động rất mạnh. Từ gần sáng và ngày 20-10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật 7-8, sóng cao 2-4 m, biển động.

Đáng chú ý, không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao sẽ gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi trong đêm 19-10; từ ngày 20-10 tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại nông nghiệp, gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và giao thông. Mưa lớn kéo dài tiềm ẩn nguy cơ ngập úng vùng trũng, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi; tại đô thị và khu công nghiệp có thể xảy ra ngập cục bộ.

Trên biển, gió mạnh và sóng lớn ảnh hưởng đến tàu thuyền và hoạt động hàng hải. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Bão Fengshen tăng cường độ khi vào Biển Đông và ảnh hưởng của không khí lạnh

Ở một diễn biến liên quan, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hồi 13 giờ ngày 19-10, tâm bão Fengshen ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc, 120,4 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Dự báo chiều tối 19-10, bão Fengshen tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm nay.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào Biển Đông, cường độ bão số 12 có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Tuy nhiên, sau đó bão sẽ chịu tác động của khối không khí lạnh đang hoạt động mạnh, khiến hướng di chuyển bị chặn ở phía Bắc và phía Tây.

Do đó, bão ít có khả năng đi sâu vào Bắc Bộ hoặc di chuyển lên Trung Quốc. Cùng với đó, bão số 12 sẽ bắt đầu suy yếu dần và nhiều khả năng giảm xuống thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung.

Mặc dù khả năng bão mạnh trực tiếp ảnh hưởng đến đất liền không cao, nhưng hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh sẽ gây gió mạnh cấp 6-8, sóng cao 3-4 m, biển động mạnh tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trong những ngày tới.

Từ ngày 23 đến 26-10, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to trên diện rộng.