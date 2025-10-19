Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trở lạnh, miền Trung mưa to

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trở lạnh, miền Trung mưa to

Thùy Linh

(NLĐO) - Không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao sẽ gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi.

Hiện nay 19-10, bộ phận không khí lạnh đang tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo chiều tối và đêm nay 19-10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng yếu đến khu vực Đông Bắc Bộ.

Không khí lạnh gây mưa lớn từ Nghệ An đến Quảng Ngãi ngày 20 - 22 / 10 - Ảnh 1.

Cảnh báo nhiều địa phương mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa

Từ ngày 20 đến 22-10, khối không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng xuống Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 20-10, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến tại đồng bằng và Thanh Hóa 19-21°C, trung du và vùng núi 17-19°C, vùng núi cao dưới 16°C. 

Khu vực Hà Nội có mưa rào, dông vài nơi; từ đêm 20-10 trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-21°C.

Trên biển, do tác động của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão Fengshen, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật 7-8, biển động. Vùng biển phía Đông có gió cấp 6-7, gần tâm bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 12, sóng cao 2-6 m, biển động rất mạnh. Từ gần sáng và ngày 20-10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật 7-8, sóng cao 2-4 m, biển động.

Đáng chú ý, không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao sẽ gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi trong đêm 19-10; từ ngày 20-10 tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại nông nghiệp, gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và giao thông. Mưa lớn kéo dài tiềm ẩn nguy cơ ngập úng vùng trũng, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi; tại đô thị và khu công nghiệp có thể xảy ra ngập cục bộ.

Trên biển, gió mạnh và sóng lớn ảnh hưởng đến tàu thuyền và hoạt động hàng hải. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Bão Fengshen tăng cường độ khi vào Biển Đông và ảnh hưởng của không khí lạnh

Ở một diễn biến liên quan, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hồi 13 giờ ngày 19-10, tâm bão Fengshen ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc, 120,4 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Dự báo chiều tối 19-10, bão Fengshen tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm nay.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào Biển Đông, cường độ bão số 12 có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Tuy nhiên, sau đó bão sẽ chịu tác động của khối không khí lạnh đang hoạt động mạnh, khiến hướng di chuyển bị chặn ở phía Bắc và phía Tây.

Do đó, bão ít có khả năng đi sâu vào Bắc Bộ hoặc di chuyển lên Trung Quốc. Cùng với đó, bão số 12 sẽ bắt đầu suy yếu dần và nhiều khả năng giảm xuống thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung.

Mặc dù khả năng bão mạnh trực tiếp ảnh hưởng đến đất liền không cao, nhưng hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh sẽ gây gió mạnh cấp 6-8, sóng cao 3-4 m, biển động mạnh tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trong những ngày tới.

Từ ngày 23 đến 26-10, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to trên diện rộng.

Tin liên quan

Bản tin sáng 14-10:Không khí lạnh kèm mưa khiến miền Bắc giá rét

Bản tin sáng 14-10:Không khí lạnh kèm mưa khiến miền Bắc giá rét

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I; Nhiều tổ chức và Chính phủ các nước cam kết hỗ trợ Việt Nam khắc phục thiên tai...

Không khí lạnh sắp tràn về gây mưa ở miền Bắc

(NLĐO) - Dự báo mưa, mưa vừa có khả năng xảy ra ở miền Bắc từ ngày 13 đến 15-10.

Không khí lạnh tràn về giữa mùa Hè, miền Bắc mưa to

(NLĐO) - 9 giờ 30 phút sáng ngày 24-5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ.

mưa lớn không khí lạnh tin bão biển đông bão Fengshen không khí lạnh gây mưa lớn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo