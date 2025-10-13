HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Không khí lạnh sắp tràn về gây mưa ở miền Bắc

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo mưa, mưa vừa có khả năng xảy ra ở miền Bắc từ ngày 13 đến 15-10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 15-10, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Đông Bắc Bộ, có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa, trời chuyển nhiều mây.

Không khí lạnh sắp tràn về, gây mưa ở miền Bắc - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân Thái Nguyên thoát khỏi vùng lũ

Dự báo lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến dưới 50 mm, nên khả năng xảy ra lũ trên các hệ thống sông là rất thấp.

Tuy nhiên, trong thời gian này vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, với cường độ mưa lớn 30-50 mm/giờ, có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cục bộ ở một số khu vực vùng núi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sẽ liên tục theo dõi, cập nhật trong các bản tin dự báo ngắn hạn và cực ngắn (trước 1-3 giờ) để kịp thời cảnh báo cho người dân và chính quyền địa phương nếu có diễn biến bất thường.

Về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 11, báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay tính đến 17 giờ ngày 12-10, còn khoảng 10.961 nhà bị ngập (Bắc Ninh 8.800, Hà Nội 2.161), tăng 3.314 nhà so với 7 giờ cùng ngày do địa phương bổ sung số liệu.

Về đê điều có 59 sự cố (Thái Nguyên 8, Bắc Ninh 42, Hà Nội 9), các địa phương đã xử lý giờ đầu và theo dõi chặt chẽ.

Các tuyến quốc lộ đã thông; đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên thông trong đêm 12-10.

Về điện lực, viễn thông, có 550.805 khách hàng mất điện tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn; đã khôi phục 502.636, còn 48.169 khách hàng chưa có điện.

Tổng thiệt hại ước trên 8.720 tỉ đồng (Lạng Sơn 1.050 tỉ đồng, Cao Bằng 2.000 tỉ đồng, Thái Nguyên 4.000 tỉ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỉ đồng).

Không khí lạnh sắp tràn về, gây mưa ở miền Bắc - Ảnh 2.

Không khí lạnh sắp tràn về, gây mưa ở miền Bắc - Ảnh 3.

Không khí lạnh sắp tràn về, gây mưa ở miền Bắc - Ảnh 4.

Không khí lạnh sắp tràn về, gây mưa ở miền Bắc - Ảnh 5.

 

Tin liên quan

Hỗ trợ khẩn cấp 400 tỉ đồng lần 2 cho 4 địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

Hỗ trợ khẩn cấp 400 tỉ đồng lần 2 cho 4 địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

(NLĐO) - Ngày 12-10, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 2241 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí lần 2 cho 4 địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Miễn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ

(NLĐO)- Theo Cục Thuế, sẽ miễn, giảm thuế cho tổ chức và cá nhân bị thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra vừa qua.

2 năm liên tiếp mưa lũ lớn, thiên tai có gì bất thường?

(NLĐO) - Tính đến 7 giờ ngày 11-10, mưa lũ lớn sau bão số 11 đã khiến 18 người chết và mất tích, gây thiệt hại hơn 7.000 tỉ đồng.

mưa không khí lạnh hậu quả mưa lũ Khu vực Bắc Bộ miền Bắc dự báo mưa lớn
