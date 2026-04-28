Thời sự

Không khí lạnh tràn về sát kỳ nghỉ lễ, cảnh báo rủi ro thiên tai

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngày 28-4, một bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống, dự báo có thể ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ từ đêm nay.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ phổ biến 23-26 độ C.

Không khí lạnh sắp về trước kỳ nghỉ lễ, cảnh báo rủi ro thiên tai - Ảnh 1.

Không khí lạnh có thể gây mưa đá ở một số địa phương

Dự báo khoảng đêm 28-4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh ảnh hưởng như thế nào?

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ.

Khu vực Hà Nội, từ chiều tối ngày 28-4 đến sáng 29-4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22-24 độ.

Đáng chú ý, các chuyên gia cảnh báo không khí lạnh có thể gây nên hiện tượng mưa dông, kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều tối 28-4 đến sáng 29-4, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày và đêm 29-4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Gió giật mạnh trên biển

Dự báo từ gần sáng ngày 29-4, ở Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5 m.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.


Diễn biến của đợt không khí lạnh cuối mùa, địa phương nào dễ xảy ra lốc, sét, mưa đá?

Diễn biến của đợt không khí lạnh cuối mùa, địa phương nào dễ xảy ra lốc, sét, mưa đá?

(NLĐO) - Sáng nay 23-4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ.

Không khí lạnh cuối mùa sắp tràn về, cảnh báo mưa dông, lốc, sét và mưa đá

(NLĐO) - Dự báo khoảng đêm 22-4, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta, gây mưa dông, nguy cơ xuất hiện lốc, sét và mưa đá ở nhiều địa phương.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, cảnh báo lốc, sét, mưa đá nhiều khu vực

(NLĐO) - Ngày 15-4, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống nước ta.

thời tiết hôm nay thời tiết cực đoan Sét mưa đá không khí lạnh dông lốc
