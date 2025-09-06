Không khí Lễ Vu Lan tại TP HCM: Bông hồng tri ân nở rộ, ngàn Phật tử hướng về cha mẹ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Không khí Lễ Vu Lan tại TP HCM: Bông hồng tri ân nở rộ, ngàn Phật tử hướng về cha mẹ

Thu Hương - Bích Hồng

(NLĐO) - Ngày 6-9 (nhằm 14-7 âm lịch), hàng ngàn Phật tử đã đổ về các chùa lớn ở TP HCM để dự lễ Vu Lan báo hiếu.

Không khí lễ Vu Lan tại TP HCM thêm phần ý nghĩa khi các chùa đều tổ chức nhiều hoạt động phong phú. Từ sáng đến chiều, dòng người liên tục đổ về, tay cầm hương, tay nâng hoa, hòa trong tiếng chuông, tiếng kinh ngân vang.

Tại chùa Giác Nguyên (phường Khánh Hội), ngay từ sáng sớm, dòng người đã nối dài trong khuôn viên để dâng hương và lễ Phật. Nhiều gia đình 3 thế hệ cùng nhau lắng lòng cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà, cho những người thân xung quanh.

Không khí Lễ Vu Lan tại TP HCM: Bông hồng tri ân nở rộ, ngàn Phật tử hướng về cha mẹ- Ảnh 1.
Không khí Lễ Vu Lan tại TP HCM: Bông hồng tri ân nở rộ, ngàn Phật tử hướng về cha mẹ- Ảnh 2.
Không khí Lễ Vu Lan tại TP HCM: Bông hồng tri ân nở rộ, ngàn Phật tử hướng về cha mẹ- Ảnh 3.

Phật tử thành kính dâng hương tại chánh điện chùa Giác Nguyên

Trong khi đó, chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa) trở thành điểm nhấn mùa Vu Lan năm nay khi tổ chức Triển lãm Sách Phật giáo lần 2. Hàng ngàn đầu sách, hình ảnh tư liệu quý về Phật pháp được trưng bày, thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và cả những bạn trẻ yêu thích tìm hiểu.

Không khí Lễ Vu Lan tại TP HCM: Bông hồng tri ân nở rộ, ngàn Phật tử hướng về cha mẹ- Ảnh 4.
Không khí Lễ Vu Lan tại TP HCM: Bông hồng tri ân nở rộ, ngàn Phật tử hướng về cha mẹ- Ảnh 5.
Không khí Lễ Vu Lan tại TP HCM: Bông hồng tri ân nở rộ, ngàn Phật tử hướng về cha mẹ- Ảnh 6.
Không khí Lễ Vu Lan tại TP HCM: Bông hồng tri ân nở rộ, ngàn Phật tử hướng về cha mẹ- Ảnh 7.

Chùa Vĩnh Nghiêm đông đảo người đến viếng mùa Vu Lan

Chị Thanh Thảo (37 tuổi) dẫn con gái 10 tuổi đến tham dự Đại lễ Vu Lan chia sẻ: "Ngoài việc dâng hương cầu nguyện, tôi muốn cho con mình tiếp cận thêm với sách Phật giáo. Nhìn con tò mò xem từng cuốn sách, tôi thấy đây cũng là cách gieo cho con trẻ hạt giống hiếu thảo và hướng thiện từ sớm".

Không khí Vu Lan cũng đang lan tỏa trong chùa Pháp Hoa (phường Nhiêu Lộc). Khoảnh khắc cài hoa lên ngực khiến nhiều người xúc động, cả không gian như hòa chung nhịp tri ân cha mẹ.

Không khí Lễ Vu Lan tại TP HCM: Bông hồng tri ân nở rộ, ngàn Phật tử hướng về cha mẹ- Ảnh 8.
Không khí Lễ Vu Lan tại TP HCM: Bông hồng tri ân nở rộ, ngàn Phật tử hướng về cha mẹ- Ảnh 9.
Không khí Lễ Vu Lan tại TP HCM: Bông hồng tri ân nở rộ, ngàn Phật tử hướng về cha mẹ- Ảnh 10.
Không khí Lễ Vu Lan tại TP HCM: Bông hồng tri ân nở rộ, ngàn Phật tử hướng về cha mẹ- Ảnh 11.
Không khí Lễ Vu Lan tại TP HCM: Bông hồng tri ân nở rộ, ngàn Phật tử hướng về cha mẹ- Ảnh 12.

Nhiều bạn trẻ xúc động trong nghi thức cài bông hồng lên ngực áo tại chùa Pháp Hoa

Phật tử trẻ Ngọc Huyền (19 tuổi) xúc động nói: "Đây là lần đầu em đi lễ Vu Lan. Khi được cài hoa hồng, em thấy lòng mình nhẹ nhõm và càng biết trân quý cha mẹ hơn". Bạn Ngọc Châu (22 tuổi), gắn bó với chùa qua hoạt động công quả từ nhỏ, bày tỏ mỗi mùa Vu Lan là dịp để tự nhắc mình sống hiếu nghĩa và phụng dưỡng cha mẹ khi còn có thể.

Không khí Vu Lan không chỉ gói gọn trong khuôn viên chùa. Các quán cơm chay quanh các chùa đều đông khách.

Không khí Lễ Vu Lan tại TP HCM: Bông hồng tri ân nở rộ, ngàn Phật tử hướng về cha mẹ- Ảnh 13.
Không khí Lễ Vu Lan tại TP HCM: Bông hồng tri ân nở rộ, ngàn Phật tử hướng về cha mẹ- Ảnh 14.

Các quán cơm chay quanh các chùa đông kín khách sau thời khóa lễ Vu Lan

Mặc tiết trời khá oi bức, dòng người đổ về các chùa vẫn đông đúc. Hình ảnh những cụ già, em nhỏ, những gia đình nhiều thế hệ cùng dâng hương và cài bông hồng tri ân đã tạo nên bức tranh đẹp về tình thân và đạo hiếu.

Tin liên quan

Chương trình Vu Lan 2025: Ca ngợi đạo hiếu, dân tộc và tinh thần yêu nước

Chương trình Vu Lan 2025: Ca ngợi đạo hiếu, dân tộc và tinh thần yêu nước

(NLDO)- Chương trình "Vu Lan - đạo hiếu và dân tộc" năm 2025 ngợi ca tinh thần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của dân tộc

Hàng ngàn người tham dự đại lễ Vu Lan

(NLĐO)- Hàng ngàn người dân đã đổ về chùa Kim Sơn Lạc Hồng, xã Mông Hoá, TP Hòa Bình để tham dự đại lễ Vu Lan bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, hiếu kính với cha mẹ

Nhiều sự kiện nhân lễ Vu lan tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên

(NLĐO)- Nhiều sự kiện, nghi lễ tâm linh Phật giáo ý nghĩa, tôn vinh giá trị cao đẹp truyền thống đền đáp tứ trọng ân được tổ chức tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, nhân mùa lễ Vu lan

lễ Vu Lan chùa Vĩnh Nghiêm Phật tử Bông hồng tri ân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo