Không khí Lễ Vu Lan tại TP HCM: Bông hồng tri ân nở rộ, ngàn Phật tử hướng về cha mẹ

Không khí lễ Vu Lan tại TP HCM thêm phần ý nghĩa khi các chùa đều tổ chức nhiều hoạt động phong phú. Từ sáng đến chiều, dòng người liên tục đổ về, tay cầm hương, tay nâng hoa, hòa trong tiếng chuông, tiếng kinh ngân vang.

Tại chùa Giác Nguyên (phường Khánh Hội), ngay từ sáng sớm, dòng người đã nối dài trong khuôn viên để dâng hương và lễ Phật. Nhiều gia đình 3 thế hệ cùng nhau lắng lòng cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà, cho những người thân xung quanh.

Phật tử thành kính dâng hương tại chánh điện chùa Giác Nguyên

Trong khi đó, chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa) trở thành điểm nhấn mùa Vu Lan năm nay khi tổ chức Triển lãm Sách Phật giáo lần 2. Hàng ngàn đầu sách, hình ảnh tư liệu quý về Phật pháp được trưng bày, thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và cả những bạn trẻ yêu thích tìm hiểu.

Chùa Vĩnh Nghiêm đông đảo người đến viếng mùa Vu Lan

Chị Thanh Thảo (37 tuổi) dẫn con gái 10 tuổi đến tham dự Đại lễ Vu Lan chia sẻ: "Ngoài việc dâng hương cầu nguyện, tôi muốn cho con mình tiếp cận thêm với sách Phật giáo. Nhìn con tò mò xem từng cuốn sách, tôi thấy đây cũng là cách gieo cho con trẻ hạt giống hiếu thảo và hướng thiện từ sớm".

Không khí Vu Lan cũng đang lan tỏa trong chùa Pháp Hoa (phường Nhiêu Lộc). Khoảnh khắc cài hoa lên ngực khiến nhiều người xúc động, cả không gian như hòa chung nhịp tri ân cha mẹ.

Nhiều bạn trẻ xúc động trong nghi thức cài bông hồng lên ngực áo tại chùa Pháp Hoa

Phật tử trẻ Ngọc Huyền (19 tuổi) xúc động nói: "Đây là lần đầu em đi lễ Vu Lan. Khi được cài hoa hồng, em thấy lòng mình nhẹ nhõm và càng biết trân quý cha mẹ hơn". Bạn Ngọc Châu (22 tuổi), gắn bó với chùa qua hoạt động công quả từ nhỏ, bày tỏ mỗi mùa Vu Lan là dịp để tự nhắc mình sống hiếu nghĩa và phụng dưỡng cha mẹ khi còn có thể.

Không khí Vu Lan không chỉ gói gọn trong khuôn viên chùa. Các quán cơm chay quanh các chùa đều đông khách.

Các quán cơm chay quanh các chùa đông kín khách sau thời khóa lễ Vu Lan

Mặc tiết trời khá oi bức, dòng người đổ về các chùa vẫn đông đúc. Hình ảnh những cụ già, em nhỏ, những gia đình nhiều thế hệ cùng dâng hương và cài bông hồng tri ân đã tạo nên bức tranh đẹp về tình thân và đạo hiếu.