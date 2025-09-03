HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế Tiêu dùng

Nở rộ món chay mùa Vu lan

Bài và ảnh: Ngọc Ánh

Tháng 7 âm lịch - mùa Vu lan không chỉ gợi nhắc những giá trị hiếu đạo mà còn là thời điểm sôi động nhất trong năm của ngành thực phẩm chay

So với những tháng bình thường, sức mua tăng vọt, các doanh nghiệp lớn nhỏ đều tung ra nhiều sản phẩm mới. Nhà hàng và khách sạn cũng tranh thủ mở tiệc buffet chay để đáp ứng nhu cầu của thực khách.

Nhu cầu tăng vọt

Khảo sát tại một số siêu thị lớn ở TP HCM, đồ chay năm nay phong phú hơn hẳn mọi năm. Bên cạnh rau củ quả, nấm hay các loại hạt vốn quen thuộc để bổ sung đạm thực vật, quầy kệ xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm chế biến sẵn và tiện lợi.

Ở các siêu thị Co.opmart, những món chay làm sẵn như miến xào, cơm hạt sen, măng kho đậu hũ, bánh nếp chuối miền Tây, chả giò hay bánh giò được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ giá cả hợp lý, dễ mua và tiết kiệm công nấu nướng. Tại WinMart Thảo Điền, bảng giới thiệu sữa chua thực vật được treo nổi bật như một điểm nhấn đúng mùa Vu lan.

Nở rộ món chay mùa Vu lan- Ảnh 1.

Một góc buffet chay ở Chay Garden tại lầu 5 khách sạn Rex Sài Gòn (TP HCM)

Sự thay đổi này được nhiều khách hàng ghi nhận. Chị Trần Bảo Hân (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết đang thử thách "một tháng ăn chay" và cảm thấy thoải mái vì "ra ngõ là gặp đồ chay".

Những năm trước, chị phải tự chuẩn bị thức ăn hoặc tìm đến quán gần chùa, mà giá thường cao và ít lựa chọn. "Không cần phải ra cửa hàng, giờ các sàn thương mại điện tử cũng có nhiều shop bán thực phẩm chay hay thực phẩm có nguồn gốc thực vật nên cũng thuận tiện" - chị Hân chia sẻ.

Ông Trương Chí Thiện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Sài Gòn Chay, cho biết nhu cầu tiêu thụ mùa này tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Để đón đầu nhu cầu, công ty tung ra nhiều sản phẩm mới như bánh nếp chuối miền Tây, bánh nếp dimsum chay, bánh tét chay… nhằm phục vụ nhóm khách hàng thường xuyên tìm món mới, lạ.

TIN LIÊN QUAN

"Chiến lược của chúng tôi là tập trung phân khúc giá 20.000 đồng/món, không chỉ giữ giá mà còn tăng cường khuyến mãi dịp cao điểm. Mục tiêu là để mọi người thấy đồ chay không phải sản phẩm đắt đỏ và họ dễ dàng chuyển sang sử dụng" - ông Thiện nói.

Theo ông Thiện, điểm đặc biệt của sản phẩm Sài Gòn Chay năm nay là áp dụng công nghệ tiệt trùng, có thể bảo quản ở nhiệt độ thường trong 1 tháng. Người tiêu dùng có thể dùng ngay hoặc làm nóng lại để ngon hơn, khắc phục tình trạng khó bảo quản, vận chuyển vốn thường thấy ở hàng chay tươi sống hay đông lạnh.

Không chỉ doanh nghiệp thực phẩm chay chuyên biệt, nhiều "ông lớn" ngành sữa cũng nhập cuộc mùa Vu lan. Vài ngày gần đây, người đi đường bất ngờ bởi bảng quảng cáo rất lớn sản phẩm sữa hạt công thức Värna Life của Nutifood Thụy Điển ngay khu vực đắc địa tại chợ Tân Định (phường Tân Định). Sản phẩm mới được Nutifood ra mắt giữa tháng 8-2025 góp thêm sự sôi động của mùa chay năm nay.

Mới đây, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) cũng kết hợp cùng hệ thống nhà hàng Chay Garden giới thiệu 6 món chay sử dụng kem đặc thuần chay 9 loại hạt, từ mì Ý xốt kem nấm đến xốt mè rang, xốt chanh dây.

Đồng thời, hãng còn phát hành sổ tay công thức món chay để người tiêu dùng có thể biến tấu theo sở thích. Ngoài kem đặc, Vinamilk cũng giới thiệu sữa chua chỉ làm từ thực vật, tạo thêm sự lựa chọn cho khách hàng.

Buffet chay phong phú

Song song với sự nở rộ ở kênh bán lẻ, các nhà hàng và khách sạn cũng không bỏ lỡ cơ hội. Nhiều nơi tung ra buffet chay hoành tráng với thực đơn phong phú và nhiều ưu đãi.

Ví dụ, khách sạn Viễn Đông (TP HCM) mở buffet suốt tháng 7 âm lịch với hơn 50 món chay, giá vé gần 190.000 đồng, thu hút đông đảo thực khách.

Hệ thống Chay Garden cũng tổ chức chương trình giảm giá đặc biệt cho người cao tuổi: miễn phí vé cho cha mẹ từ 70 tuổi đi cùng con và giảm 50% cho độ tuổi 60-69.

Tại đây, thực khách có thể thưởng thức hơn 100 món chay vào buổi tối và khoảng 80 món vào buổi trưa, giá vé lần lượt 650.000 đồng và 450.000 đồng, chưa bao gồm thuế và phí dịch vụ, áp dụng tại chi nhánh khách sạn 5 sao Rex Sài Gòn. "Khuyến mãi này là dịp để những người con dễ dàng mời cha mẹ ăn chay cùng nhau trong không gian sang trọng, ấm cúng" - đại diện Chay Garden chia sẻ.

Bà Hoàng Mộng Diễm, Giám đốc điều hành Chay Garden, nhận định mùa Vu lan năm nay thị trường sôi động hơn hẳn nhờ sự xuất hiện của nhiều nhà hàng chay mới và sự tham gia của các khách sạn. Tuy vậy, thị trường có phần chậm hơn mọi năm do kinh tế khó khăn.

Thêm vào đó, thời tiết mưa nhiều khiến rau củ quả, nấm, trái cây bị ảnh hưởng chất lượng, mẫu mã, đẩy giá nguyên liệu lên cao, tạo áp lực cho các đơn vị kinh doanh. Dù vậy, bà Diễm khẳng định đối tượng khách hàng hiện nay đã mở rộng hơn trước.

"Ăn chay không chỉ vì tôn giáo mà ngày càng nhiều người chọn vì sức khỏe, để cơ thể nhẹ nhàng, tốt cho tiêu hóa. Đó là xu hướng rõ rệt" - bà Diễm nói. 

Ăn chay vì sức khỏe

Theo một chuyên gia ẩm thực, chính xu hướng ăn chay để khỏe mạnh đã thúc đẩy thị trường phát triển.

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thực phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, lành mạnh. Tuy nhiên, trước đây ngành chay chủ yếu do các cơ sở nhỏ lẻ đảm nhận, ít có thương hiệu đủ mạnh để dẫn dắt.

Việc nhiều doanh nghiệp lớn tham gia tung sản phẩm thuần chay, bên cạnh mục tiêu kinh doanh, còn góp phần hỗ trợ xu hướng sống xanh và lành mạnh.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng bận rộn, sự đa dạng và tiện lợi của sản phẩm chay công nghiệp đang giúp ăn chay trở thành sự lựa chọn phổ biến, dễ dàng hơn bao giờ hết.


