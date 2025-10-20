HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Không khó để điều trị bệnh “khó nói” nhiều người đang mắc

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Xu hướng mổ trĩ hiện nay là sử dụng các phương pháp ít xâm lấn, ít đau, nhanh hồi phục.

Chị NGUYỄN THỊ NGUYỆT (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) hỏi: Tôi năm nay 34 tuổi, làm công việc văn phòng. Khoảng 3 tháng nay, tôi thấy mình có tình trạng là đi cầu khó và đau, có lẫn máu, có cảm giác có búi ở hậu môn. Mỗi khi đi cầu xong, có khi phải dùng tay đẩy búi lên. Xin hỏi BS là tôi có phải đi mổ trĩ không?

BS Nguyễn Nhật Phùn- Chuyên khoa Hậu môn- Trực tràng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TP HCM), trả lời: Việc có cần cắt/mổ trĩ hay không sẽ phụ thuộc vào mức độ bệnh, triệu chứng lâm sàng và đáp ứng với điều trị nội khoa, thủ thuật. Phân độ bệnh trĩ nội (theo Goligher): Độ I: trĩ chỉ phình to trong lòng ống hậu môn, không sa ra ngoài. Độ II: Sa khi rặn nhưng tự co lên. Độ III: Sa khi rặn, phải dùng tay đẩy lên. Độ IV: Sa thường xuyên, không đẩy lên được.

Không khó để điều trị bệnh “khó nói” nhiều người đang mắc - Ảnh 1.

BS Nguyễn Nhật Phùn- Chuyên khoa Hậu môn- Trực tràng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, tư vấn cho bệnh nhân

BS thường chỉ định phẫu thuật trĩ độ III và độ IV. Trĩ độ II, nếu điều trị nội khoa, thắt vòng cao su, tiêm xơ thất bại hoặc tái phát nhiều lần có thể cân nhắc mổ. Trĩ ngoại to, huyết khối, gây đau nhiều hoặc ảnh hưởng sinh hoạt cũng có thể chỉ định mổ. Còn Trĩ độ I – II, chủ yếu điều trị nội khoa và thay đổi lối sống, thủ thuật ít xâm lấn (thắt vòng cao su, chích xơ), không mổ ngay trừ khi có biến chứng đặc biệt.

Xu hướng mổ trĩ hiện nay là sử dụng các phương pháp ít xâm lấn, ít đau, nhanh hồi phục. Các phương pháp này tập trung vào việc loại bỏ búi trĩ, hạn chế tổn thương và bảo vệ cơ vòng hậu môn, giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng và giảm nguy cơ tái phát.

Hiện nay, nhiều bệnh viện mổ trĩ bằng Laser là phương pháp mổ trĩ hiện đại đựơc áp dụng rất thành công. Đây là phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả cao, giúp ít đau, ít chảy máu, thời gian nằm viện ngắn chỉ 1 đến 2 ngày và khả năng bảo tồn chức năng hậu môn tối đa, giảm nguy cơ tái phát. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp phù hợp cần dựa vào tình trạng bệnh, vị trí búi trĩ và được chỉ định bởi bác sĩ chuyên khoa.

Tin liên quan

Nhiều người trẻ mắc bệnh "khó nói"

Nhiều người trẻ mắc bệnh "khó nói"

Trong khoảng 35% - 60% dân số mắc bệnh liên quan đến hậu môn - trực tràng thì tỉ lệ người trẻ dưới 18 tuổi chiếm đến 5% và đang có xu hướng tăng

Thời tiết nắng nóng, nam giới thường gặp những bệnh khó nói này

(NLĐO) - Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến nam giới dễ đổ mồ hôi, tăng tiết bã nhờn, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng phát triển, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh khó nói như viêm nhiễm vùng kín, nhiễm nấm...

Chữa lành cho nhiều phụ nữ mắc bệnh "khó nói"

Ngày 6-1, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết đã ứng dụng "Phẫu thuật nội soi đặt lưới nhân tạo khâu treo tử cung" trả lại chất lượng cuộc sống cho nhiều trường hợp bị sa tạng vùng chậu nặng.

bác sĩ chuyên khoa bệnh khó nói mổ trĩ ít xâm lấn
