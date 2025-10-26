Không mời mà đến, "vị khách lạ" bị bắt giữ giao kiểm lâm

Ngày 26-10, Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết đã vận chuyển và bàn giao một cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) cho Vườn Quốc gia Bạch Mã để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Kiểm lâm tiếp nhận "vị khách lạ" từ chính quyền.

Trước đó, vào ngày 24-10, người dân ra khu vực Vườn dược liệu ở tổ dân phố Cư Chánh 2 (phường Thủy Xuân, TP Huế) thì phát hiện một cá thể khỉ đuôi lợn đi lạc và đã chủ động bắt giữ, báo cho chính quyền địa phương.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND phường Thủy Xuân phối hợp với Hạt Kiểm lâm Trung tâm và lực lượng chuyên môn có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể khỉ đuôi lợn, sau đó tổ chức vận chuyển đến Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina) là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, cần được bảo tồn nghiêm ngặt.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP Huế, hành động kịp thời và có trách nhiệm của người dân cùng sự phối hợp của các lực lượng chức năng đã góp phần bảo vệ động vật hoang dã, giữ gìn đa dạng sinh học và môi trường sinh thái tự nhiên trên địa bàn.