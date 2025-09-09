Sa mu là gỗ gì khiến 4 cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa vướng lao lý?

Vừa qua, mở rộng điều tra băng nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"; SN 1981; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 10 đối tượng, trong đó có Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ"; SN 1974, ngụ phường Hạc Thành) - là "mắt xích" quan trọng của băng nhóm này.

Cây sa mu hơn 1.000 năm tuổi ở Vườn quốc gia Xuân Liên (Thanh Hóa)

Điều đáng chú ý, trong số 10 đối tượng bị khởi tố về các tội "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ" có 4 cán bộ kiểm lâm, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, liên quan tới 1 đường dây buôn lậu gỗ sa mu từ Lào về Việt Nam.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Mạnh "gỗ" đã chỉ đạo chung chi 3,2 tỉ đồng cho lực lượng kiểm lâm để "thông chốt" cho xe chở gỗ sa mu từ Lào về nước.

Đây là 1 trong 2 cây sa mu được gọi là "thần mộc" lớn nhất Việt Nam

Sa mu là gỗ quý trong sách đỏ Việt Nam

Sa mu (hay còn gọi là sa mu dầu) có tên khoa học là Cunninghamia konishii Hayata, thuộc họ Hoàng đàn (Cupressaceae). Sa mu dầu là nguồn gen quý hiếm thuộc nhóm 1A trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam.

Loài cây này không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học mà còn có giá trị kinh tế rất cao. Gỗ sa mu dầu là loại gỗ quý, bền, ít mối mọt, có mùi thơm đặc trưng, hoa văn, màu sắc rất đẹp. Sa mu dầu đang đối mặt với nguy cơ đe dọa tuyệt chủng và cần sự ưu tiên trong công tác bảo tồn.

Vườn quốc gia Xuân Liên (Thanh Hóa) và Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) là 2 nơi hiếm hoi ở Việt Nam có sự phân bố tập trung của loại cây gỗ quý này

Qua khảo sát, Vườn quốc gia Xuân Liên hiện có hàng trăm cây sa mu có tuổi đời hàng trăm năm tới 1 ngàn năm tuổi

Tại Việt Nam, cây sa mu chủ yếu phân bố trong những cánh rừng nguyên sinh chạy dọc biên giới Việt - Lào, trong đó tập trung nhiều nhất tại Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) và Vườn quốc gia Xuân Liên (Thanh Hóa).

Một cán bộ Vườn quốc gia Xuân Liên cho biết, tại vườn cây sa mu sống tập trung chủ yếu ở khu rừng nguyên sinh thuộc xã Bát Mọt (giáp ranh với Vườn quốc gia Pù Mát).

Cận cảnh hoa của cây sa mu

Tại khu vực này, lực lượng kiểm lâm đã điều tra có hàng trăm cây sa mu sống tập trung ở độ cao từ 600 m đến dưới 1.000 m, có tuổi đời hàng trăm năm đến hơn 1.000 năm tuổi. Trong đó có 1 "cụ" cây sa mu dầu có đường kính 3,9 m, cao gần 50 m được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Cán bộ Vườn quốc gia Xuân Liên cho biết chưa ghi nhận cây nhỏ sinh trưởng tại khu rừng

"Sa mu là loại gỗ quý hiếm, hiện tại vườn không ghi nhận có cây con mọc sinh trưởng, cây trẻ nhất cũng có tuổi đời gần trăm năm. Chúng tôi cũng đã đem hạt của loài cây này về ươm, chiết cành, nhưng tỉ lệ sống rất nhỏ khoảng 30%. Số này cũng không phát triển được mà thoái hóa dần"- cán bộ này chia sẻ.

Ngày 7-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự về các tội "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ", khởi tố 10 bị can gồm: Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ"; SN 1974, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) - "mắt xích" trong băng nhóm tội phạm của Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ", một trùm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa) và 4 cán bộ thuộc kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa gồm: Nguyễn Hữu Hậu (SN 1974; ngụ phường Đông Quang); Nguyễn Hữu Hải (SN 1980; ngụ phường Hạc Thành); Phạm Văn Biên (SN 1978; ngụ xã Thiệu Hóa) và Dương Đình Sơn (SN 1979; ngụ xã Lưu Vệ).



