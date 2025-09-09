Sa mu là gỗ gì khiến 4 cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa vướng lao lý?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sa mu là gỗ gì khiến 4 cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa vướng lao lý?

Tuấn Minh

(NLĐO)- Tại Việt Nam, sa mu là loài gỗ quý thuộc nhóm 1A nằm trong sách đỏ Việt Nam và hiện chỉ còn phân bố chủ yếu ở các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An

Vừa qua, mở rộng điều tra băng nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"; SN 1981; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 10 đối tượng, trong đó có Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ"; SN 1974, ngụ phường Hạc Thành) - là "mắt xích" quan trọng của băng nhóm này.

Sa mu là gỗ gì khiến 4 cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa vướng lao lý?- Ảnh 1.
Sa mu là gỗ gì khiến 4 cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa vướng lao lý?- Ảnh 2.

Cây sa mu hơn 1.000 năm tuổi ở Vườn quốc gia Xuân Liên (Thanh Hóa)

Điều đáng chú ý, trong số 10 đối tượng bị khởi tố về các tội "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ" có 4 cán bộ kiểm lâm, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, liên quan tới 1 đường dây buôn lậu gỗ sa mu từ Lào về Việt Nam.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Mạnh "gỗ" đã chỉ đạo chung chi 3,2 tỉ đồng cho lực lượng kiểm lâm để "thông chốt" cho xe chở gỗ sa mu từ Lào về nước.

Sa mu là gỗ gì khiến 4 cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa vướng lao lý?- Ảnh 3.

Đây là 1 trong 2 cây sa mu được gọi là "thần mộc" lớn nhất Việt Nam

Sa mu là gỗ quý trong sách đỏ Việt Nam

Sa mu (hay còn gọi là sa mu dầu) có tên khoa học là Cunninghamia konishii Hayata, thuộc họ Hoàng đàn (Cupressaceae). Sa mu dầu là nguồn gen quý hiếm thuộc nhóm 1A trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam.

Loài cây này không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học mà còn có giá trị kinh tế rất cao. Gỗ sa mu dầu là loại gỗ quý, bền, ít mối mọt, có mùi thơm đặc trưng, hoa văn, màu sắc rất đẹp. Sa mu dầu đang đối mặt với nguy cơ đe dọa tuyệt chủng và cần sự ưu tiên trong công tác bảo tồn.

Sa mu là gỗ gì khiến 4 cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa vướng lao lý?- Ảnh 4.

Vườn quốc gia Xuân Liên (Thanh Hóa) và Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) là 2 nơi hiếm hoi ở Việt Nam có sự phân bố tập trung của loại cây gỗ quý này

Sa mu là gỗ gì khiến 4 cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa vướng lao lý?- Ảnh 5.
Sa mu là gỗ gì khiến 4 cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa vướng lao lý?- Ảnh 6.
Sa mu là gỗ gì khiến 4 cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa vướng lao lý?- Ảnh 7.

Qua khảo sát, Vườn quốc gia Xuân Liên hiện có hàng trăm cây sa mu có tuổi đời hàng trăm năm tới 1 ngàn năm tuổi

Tại Việt Nam, cây sa mu chủ yếu phân bố trong những cánh rừng nguyên sinh chạy dọc biên giới Việt - Lào, trong đó tập trung nhiều nhất tại Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) và Vườn quốc gia Xuân Liên (Thanh Hóa).

Một cán bộ Vườn quốc gia Xuân Liên cho biết, tại vườn cây sa mu sống tập trung chủ yếu ở khu rừng nguyên sinh thuộc xã Bát Mọt (giáp ranh với Vườn quốc gia Pù Mát).

Sa mu là gỗ gì khiến 4 cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa vướng lao lý?- Ảnh 8.
Sa mu là gỗ gì khiến 4 cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa vướng lao lý?- Ảnh 9.
Sa mu là gỗ gì khiến 4 cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa vướng lao lý?- Ảnh 10.

Cận cảnh hoa của cây sa mu

Tại khu vực này, lực lượng kiểm lâm đã điều tra có hàng trăm cây sa mu sống tập trung ở độ cao từ 600 m đến dưới 1.000 m, có tuổi đời hàng trăm năm đến hơn 1.000 năm tuổi. Trong đó có 1 "cụ" cây sa mu dầu có đường kính 3,9 m, cao gần 50 m được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Sa mu là gỗ gì khiến 4 cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa vướng lao lý?- Ảnh 11.
Sa mu là gỗ gì khiến 4 cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa vướng lao lý?- Ảnh 12.
Sa mu là gỗ gì khiến 4 cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa vướng lao lý?- Ảnh 13.
Sa mu là gỗ gì khiến 4 cán bộ kiểm lâm Thanh Hóa vướng lao lý?- Ảnh 14.

Cán bộ Vườn quốc gia Xuân Liên cho biết chưa ghi nhận cây nhỏ sinh trưởng tại khu rừng

"Sa mu là loại gỗ quý hiếm, hiện tại vườn không ghi nhận có cây con mọc sinh trưởng, cây trẻ nhất cũng có tuổi đời gần trăm năm. Chúng tôi cũng đã đem hạt của loài cây này về ươm, chiết cành, nhưng tỉ lệ sống rất nhỏ khoảng 30%. Số này cũng không phát triển được mà thoái hóa dần"- cán bộ này chia sẻ.

Ngày 7-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự về các tội "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ", khởi tố 10 bị can gồm: Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ"; SN 1974, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) - "mắt xích" trong băng nhóm tội phạm của Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ", một trùm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa) và 4 cán bộ thuộc kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa gồm: Nguyễn Hữu Hậu (SN 1974; ngụ phường Đông Quang); Nguyễn Hữu Hải (SN 1980; ngụ phường Hạc Thành); Phạm Văn Biên (SN 1978; ngụ xã Thiệu Hóa) và Dương Đình Sơn (SN 1979; ngụ xã Lưu Vệ).


Tin liên quan

Phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng ở biên giới, thu 130 m3 gỗ sa mu

Phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng ở biên giới, thu 130 m3 gỗ sa mu

(NLĐO)- Lực lượng chức năng tại Nghệ An vừa phát hiện một vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng thuộc khu vực rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn.

Thăm rừng "đặc sản" ở xứ Thanh

Không chỉ tạo ra các giá trị sinh thái, sinh quyển và sinh học quý giá, rừng pơ mu, sa mu ngàn năm tuổi ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (tỉnh Thanh Hóa) còn tạo công ăn việc làm cho người bản địa, mang lại giá trị lớn về văn hóa, du lịch

Vụ án trùm giang hồ Mạnh “gỗ”: Hối lộ 3,2 tỉ đồng để "thông chốt" kiểm lâm

(NLĐO)- Để vận chuyển gỗ lậu từ Lào về Việt Nam, trùm giang hồ Mạnh "gỗ" đã chỉ đạo "đàn em" đưa hối lộ 3,2 tỉ đồng để "thông chốt" kiểm lâm

tỉnh Thanh Hóa gỗ sa mu cây sa mu rừng sa mu cổ thụ Vườn Quốc gia Xuân Liên kiểm lâm mạnh gỗ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo