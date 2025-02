Không nên đổ xô đi đổi giấy phép lái xe

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động vào chiều 18-2 tại điểm cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hà Nội, người dân xếp hàng dài chờ đợi tiếp tục diễn ra.

Đông nhưng vẫn nhanh

Một cán bộ thuộc Sở GTVT Hà Nội cho biết trước đây, mỗi ngày chỉ tiếp nhận khoảng 200-250 hồ sơ cấp, đổi GPLX. Trong khoảng một tuần trở lại đây, con số này tăng lên khoảng 400 hồ sơ. Theo cán bộ này, các thủ tục cấp, đổi GPLX diễn ra nhanh chóng, thuận tiện nhưng do số lượng người đến quá đông dẫn đến quá tải.

"Chúng tôi luôn ưu tiên những trường hợp gần hết hạn hoặc đã hết hạn đổi GPLX. Vì theo quy định mới, nếu không đổi đúng hạn, những người này phải thi lại lý thuyết" - vị cán bộ nói.

Nam cán bộ này cho biết thêm, đến nay đơn vị chưa nhận được văn bản chính thức nào từ phía cơ quan chức năng về việc bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an. Hiện việc cấp, đổi GPLX vẫn diễn ra thuận tiện, nhanh chóng.

Cũng trong ngày 18-2, ghi nhận tại điểm cấp đổi GPLX thuộc Sở GTVT TP HCM số 111 Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, khá đông người dân đến đây làm thủ tục cấp đổi GPLX hết hạn từ ngày 15-3 trở về trước. Tuy đông người nhưng tình hình trật tự.

Đến đây từ 8 giờ sáng, anh Bùi Tấn Vũ (quận Tân Bình) cho biết mang hồ sơ đến đây để đổi GPLX dù đến ngày 10-3 mới hết hạn. "GPLX của tôi hạng C, xe làm ăn nên tôi phải tranh thủ đổi sớm vì sợ lúc chuyển giao qua Công an TP sẽ mất thêm thời gian để chờ đợi" - anh Vũ cho hay.

Rất đông người dân đến trụ sở Sở GTVT TP Hà Nội để làm thủ tục cấp, đổi GPLX. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở GTVT TP HCM, cho biết ngày 19-2, các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX thuộc Sở GTVT vẫn hoạt động và tiếp nhận hồ sơ của người dân bình thường.

Sở GTVT đang tập trung giải quyết số GPLX tồn đọng (do trước đây thiếu nguyên vật liệu) để bảo đảm quyền lợi cho người dân; đồng thời vẫn duy trì việc giải quyết hồ sơ cấp đổi trong thời gian chuấn bị, chuyển tiếp khi bàn giao chức năng nhiệm vụ sát hạch và cấp GPLX sang ngành công an.

Theo Thông tư 35/2024 của Bộ GTVT, từ năm 2025, GPLX ô tô (từ hạng B đến hạng DE) quá hạn dù chỉ một ngày, chủ sở hữu cũng phải thi lại lý thuyết. Nếu quá hạn từ một năm trở lên, người sở hữu phải thi lại cả lý thuyết lẫn thực hành.

Không nên lo ngại

Trước việc người dân ồ ạt đi cấp, đổi GPLX, ông Lương Duyên Thống, Trưởng Phòng Quản lý Vận tải phương tiện người lái, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT, khuyến cáo người dân không nên lo ngại việc chuyển đổi cơ quan thực hiện cấp, đổi GPLX từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Theo ông Thống, ngành nào cấp, đổi GPLX cũng đều theo quy định, tạo điều kiện cho người dân làm thủ tục thuận tiện, nhanh chóng. Hiện số phôi làm GPLX bảo đảm cấp đủ cho các Sở GTVT. Tuy nhiên, do nhiều người đi đổi GPLX gây ùn ứ tại các Sở GTVT, trong khi nhân lực và thiết bị in giấy phép có hạn.

Ngày 18-2, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết thông tin cho rằng lực lượng công an bắt đầu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sát hạch, cấp, đổi GPLX từ ngày 19-2 là chưa chính xác. Việc chuyển nhiệm vụ này còn phụ thuộc vào quyết định của cấp có thẩm quyền. Hiện, quá trình tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX tại địa phương vẫn diễn ra bình thường do các đơn vị thuộc ngành GTVT phụ trách.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, người dân thủ đô có thể thực hiện thủ tục cấp, đổi GPLX tại 32 đại lý dịch vụ công trực tuyến do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel và Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT cung ứng miễn phí.

Từ ngày 5-2, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội phối hợp một số đơn vị triển khai thí điểm mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, người dân truy cập vào địa chỉ https://dvc4.gplx.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html để cấp, đổi GPLX. Lưu ý, chỉ có thể tự tra cứu thông tin GPLX trùng với thông tin đã khai báo trên cổng dịch vụ công, không thể tra cứu cho người khác.

Không hẹn ngày giờ chính xác Sáng 18-2, khảo sát nhiều cửa hàng xe máy tại các quận 1, 3, 5, 10, 11, Bình Thạnh (TP HCM) cho thấy khách hàng thưa thớt. Cửa hàng cũng cho biết lượng khách giảm đáng kể từ tuần trước cho đến nay khi có thông tin chuyển đăng ký xe máy từ cấp quận, huyện xuống cấp phường xã. Cụ thể, bên bán không xác nhận khi nào hoàn tất giấy tờ đăng ký xe cho khách, chỉ thông báo thời gian 2-3 tuần hoặc lâu hơn. Tại cửa hàng xe máy tên T. trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP HCM, nhân viên cửa hàng chỉ hứa khoảng 2 tuần mới mong hoàn tất hồ sơ để có biển số và giấy tờ xe cho khách. Bên công an làm đến đâu thì cập nhật đến đó, cửa hàng không hứa ngày giờ chính xác. N.Hải