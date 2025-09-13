HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Không nhận được thông báo phạt nguội, có được xóa lỗi?

Trường Hoàng ghi

Theo điều 4 Nghị định 168/2024 quy định thời hiệu xử phạt vi phạm giao thông đường bộ là 1 năm.

- Bạn đọc NGUYỄN VĂN THANH (TP HCM) hỏi: "Khi đi đăng kiểm, tôi mới biết xe của mình có một lỗi phạt nguội. Tôi khẳng định chưa từng nhận được thông báo vi phạm trước đó. Vậy theo quy định, lỗi vi phạm này có được xem xét miễn trừ hoặc xóa bỏ không?".

- Luật sư LÊ VĂN DŨNG, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết: Theo Thông tư 73/2024/TT-BCA của Bộ Công an (áp dụng từ ngày 1-1-2025), cơ quan chức năng phải gửi thông báo cho người vi phạm trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện vi phạm (nếu không dừng được phương tiện).

Theo điều 4 Nghị định 168/2024 quy định thời hiệu xử phạt vi phạm giao thông đường bộ là 1 năm.

Căn cứ quy định trên, việc không nhận được thông báo phạt nguội không khiến lỗi vi phạm tự động được xem xét miễn trừ hoặc xóa bỏ, ngay cả khi đã quá thời hiệu 1 năm. Người vi phạm vẫn có thể bị xử lý khi đi đăng kiểm hoặc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Người dân nên chủ động tra cứu thông tin phạt nguội trên các kênh chính thức như website Cục Cảnh sát giao thông, Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID để kịp thời xử lý.

phạt nguội thông báo phạt nguội đăng kiểm
