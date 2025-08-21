HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công an TP HCM nói về khó khăn khi phạt nguội xe máy

PHAN ANH

(NLĐO)- Theo Phòng Cảnh sát giao thông, trong 8 tháng đầu năm 2025, gần 70.000 trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý qua hệ thống camera giám sát

Chiều 21-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công an TP HCM đã thông tin đến buổi họp báo tình hình xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát. 

Công an TP HCM nói về khó khăn khi phạt nguội xe máy- Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp báo chiều 21-8

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, trong 8 tháng đầu năm 2025, gần 70.000 trường hợp vi phạm đã được phát hiện và cập nhật lên hệ thống để xử lý.

Việc áp dụng camera mang lại nhiều thuận lợi, như nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông; giảm áp lực cho lực lượng tuần tra kiểm soát công khai; minh bạch và khách quan khi hình ảnh ghi nhận tự động, rõ nét, tránh những tranh cãi không cần thiết giữa người vi phạm và lực lượng chức năng.

Đây cũng là cơ sở dữ liệu quan trọng để phân tích, đánh giá tình hình giao thông, từ đó đề xuất các giải pháp tổ chức giao thông khoa học và hợp lý hơn.

Tuy nhiên, phương pháp này vẫn gặp một số khó khăn, nhất là công tác phạt nguội đối với xe mô tô, gắn máy, vì hiện chỉ có biện pháp ngăn chặn khi thực hiện đăng ký hoặc sang tên xe. Do đó, nhiều trường hợp chưa tự giác chấp hành theo thông báo của cơ quan chức năng.

Công an TP HCM cho biết khi nhận được thông báo vi phạm, nếu có thắc mắc hoặc không đồng tình, người điều khiển phương tiện hoặc chủ phương tiện có thể liên hệ và phối hợp với cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết.

Cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm có trách nhiệm cho người vi phạm xem lại các hình ảnh hoặc video ghi lại thời điểm, địa điểm, biển số xe và lỗi vi phạm một cách rõ ràng, minh bạch.

Nếu hình ảnh, video không thể hiện rõ ràng, sắc nét biển số xe hoặc không đủ yếu tố để cấu thành lỗi vi phạm, Phòng CSGT sẽ không ra Thông báo vi phạm do không đủ cơ sở pháp lý.

Trường hợp tình huống bất khả kháng hoặc theo điều tiết của cảnh sát giao thông thì đây là một trong những tình tiết loại trừ trách nhiệm hành chính được pháp luật quy định.

Nếu người lái xe vi phạm (vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm) do tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, hoặc trong các tình huống cấp thiết (tránh một vụ tai nạn sắp xảy ra, nhường đường cho xe cứu hỏa, cứu thương...), người dân chỉ cần trình bày rõ ràng, hợp lý. Phòng Cảnh sát giao thông sẽ xác minh lại tình hình giao thông tại thời điểm đó và nếu đúng sự thật, hành vi đó sẽ không bị xử phạt.

Trường hợp nghi ngờ xe mang biển số giả, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành các bước xác minh như đối chiếu chi tiết đặc điểm xe trong hình ảnh (nhãn hiệu, màu sơn, đời xe...) với thông tin đăng ký xe và thực tế xe của người dân. Nếu xác định đúng là xe mang biển số giả, chủ phương tiện sẽ không phải chịu trách nhiệm và sẽ được giải tỏa đối với trường hợp này.

Nếu người dân có cơ sở cho rằng có lỗi kỹ thuật (sai lệch về thời gian, tốc độ đo được vô lý), Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu hệ thống tại thời điểm đó. Nếu phát hiện lỗi, kết quả ghi nhận vi phạm đó sẽ bị hủy bỏ.

Tin liên quan

Tài xế bất ngờ vì bị CSGT TP HCM dừng lại kiểm tra, vi phạm trước đó không thể giấu

Tài xế bất ngờ vì bị CSGT TP HCM dừng lại kiểm tra, vi phạm trước đó không thể giấu

(NLĐO) - CSGT TP HCM đã xử phạt nhiều tài xế ô tô vi phạm thông qua dữ liệu camera hành trình.

CSGT đặt máy ghi hình, nhiều tài xế xe máy vượt đèn đỏ, đi lên vỉa hè bị phạt nguội

(NLĐO) - Trong sáng 21-5, nhiều trường hợp điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, leo vỉa hè… ở Hà Nội bị lực lượng CSGT sử dụng máy ảnh, camera lưu động phạt nguội.

CSGT TP HCM thông báo thủ đoạn lừa đảo phạt nguội mới

(NLĐO) - Kẻ gian lừa đảo bằng cách liên hệ qua điện thoại, tin nhắn tự xưng là Cảnh sát giao thông yêu cầu phạt nguội.

TP HCM Công an TP HCM cảnh sát giao thông phạt nguội camera giám sát
